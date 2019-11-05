سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اطمن على نفسك.. تحليل الجلوبيولين يكشف أمراضا أبرزها السرطان والكبد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:00 م
اطمن على نفسك.. تحليل الجلوبيولين يكشف أمراضا أبرزها السرطان والكبد تحليل الدم - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الجلوبيولين هي مجموعة من البروتينات في دمك، يتم صنعها في الكبد بواسطة جهاز المناعة لديك، يلعب الجلوبيولين دورًا مهمًا في وظائف الكبد وتجلط الدم ومكافحة العدوى، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل الجلوبيولين وأهمية إجرائه، وفقاً لموقع "Medlineplus".

تحليل الجلوبيولين
تحليل الجلوبيولين

و هناك 4 أنواع رئيسية من الجلوبيولين، يطلق عليهم ألفا 1، ألفا 2، بيتا، وجاما، ومثلما توجد أنواع مختلفة من الجلوبيولين، هناك أنواع مختلفة من اختبارات الجلوبيولين، وتشمل هذه الاختبارات:

-اختبار البروتين الكلي: يقيس اختبار الدم هذا نوعين من البروتينات: الجلوبيولين والزلال، إذا كانت مستويات البروتين منخفضة، فقد يعني ذلك أن لديك مرض الكبد أو الكلى.

-المصل الكهربائي للبروتين، يقيس اختبار الدم هذا جلوبيولين جاما والبروتينات الأخرى الموجودة في دمك.

يمكن استخدامه لتشخيص مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك اضطرابات في الجهاز المناعي ونوع من السرطان يسمى المايلوما المتعددة.

تحليل الجلوبيولين فى الدم
تحليل الجلوبيولين فى الدم

استخدامات تحليل الجلوبيولين

يمكن استخدام اختبارات الجلوبيولين للمساعدة في تشخيص مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك:

-مرض الكبد.

-مرض الكلى.

-مشاكل غذائية.

-اضطرابات المناعة الذاتية.

-أنواع معينة من السرطان.

لماذا أحتاج إلى اختبار الجلوبيولين؟

قد يطلب طبيبك اختبارات الجلوبيولين كجزء من الفحص الدوري أو للمساعدة في تشخيص حالات معينة.

قد يتم تضمين اختبار البروتين الكلي في سلسلة من الاختبارات للتحقق من مدى كفاءة عمل الكبد، مثل: اختبار وظائف الكبد.

نتائج اختبار الجلوبيولين فى الدم

يمكن أن تكون مستويات الجلوبيولين المنخفضة علامة على مرض الكبد أو الكلى.

 قد تشير المستويات المرتفعة إلى العدوى أو الأمراض الالتهابية أو الاضطرابات المناعية.

قد تشير مستويات الجلوبيولين العالية أيضًا إلى أنواع معينة من السرطان، مثل المايلوما المتعددة أو مرض هودجكين أو سرطان الغدد الليمفاوية الخبيثة.

قد تكون النتائج غير طبيعية بسبب بعض الأدوية، والجفاف، أو عوامل أخرى.


اختبارات الدم

تحليل الجلوبيولين فى الدم

الجلوبيولين فى الدم

الجلوبيولين

تحاليل الدم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة