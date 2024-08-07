اعرفى السبب العلمى لزيادة الوزن بعد توقف الرضاعة الطبيعية

كتبت فاطمة ياسر

اكتساب وزيادة الوزن بعد التوقف عن الرضاعة أمراً طبيعياً ويحدث لكثير من النساء، والسبب في هذا الأمر يرجع إلي التغيرات الهرمونية، أو الإضافات التي تسببها الرضاعة الطبيعية في نظامك الغذائي، أو قلة حرق السعرات الحرارية، ووفقا لموقع healthshots سنتعرف علي السبب وراء زيادة الوزن بعد الفطام.

تحرق الرضاعة الطبيعية سعرات حرارية إضافية مع إنتاج الجسم للحليب، مما قد يساعد في إنقاص الوزن بعد الولادة، ومع ذلك، حتى عندما تتوقفين عن الرضاعة الطبيعية، يستمر جسمك في العمل وفقًا لإشارات الجوع أثناء الرضاعة، وقد يؤدي هذا إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية، ومع ذلك، فإن تناول الطعام بوعي، والفطام تدريجيًا، يمكن أن يساعدك على استعادة لياقتك، وتقليل فرص زيادة الوزن.

زيادة الوزن بعد التوقف عن الرضاعة الطبيعية: هل هذا أمر طبيعي؟

نعم، هذا أمر طبيعي تكتسب بعض النساء وزنًا بعد التوقف عن الرضاعة الطبيعية، حيث يمكن أن يُعزى هذا إلى انخفاض إنفاق السعرات الحرارية حيث لم يعد الجسم بحاجة إلى إنتاج الحليب، إلى جانب التغيرات الهرمونية وتعديلات نمط الحياة.

وتشير دراسة نشرت في مجلة الرضاعة الطبيعية إلى أن وزن الجسم وتركيبه وكذلك تناول الطاقة يتغير بعد توقف الأم عن الرضاعة الطبيعية. وقد لوحظ أن 8 من أصل 12 امرأة مشاركة اكتسبن وزنًا بعد فطام أطفالهن.

وتحدث العديد من التغيرات في الجسم عند البدء في إرضاع طفلك رضاعة طبيعية، ومع ذلك، قد لا تدركين ذلك، لكن التوقف عن الرضاعة الطبيعية يؤثر على جسمك بعدة طرق .

لماذا تكتسبين وزنا بعد التوقف عن الرضاعة الطبيعية؟

يمكن أن تحدث زيادة الوزن بعد التوقف عن الرضاعة الطبيعية لعدة أسباب:

1. عدم حرق الكثير من السعرات الحرارية

تنخفض كمية السعرات الحرارية المستهلكة بمجرد توقف إنتاج الحليب، إذا لم يتم ضبط السعرات الحرارية المتناولة وفقًا لذلك، فقد تؤدي السعرات الحرارية الزائدة إلى زيادة الوزن، و توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة بالفطام تدريجيًا عن طريق إسقاط رضعة واحدة في كل مرة يوميا غالبًا ما تستغرق عملية التوقف عن الرضاعة الطبيعية ما يصل إلى ستة أشهر.

2. التغيرات الهرمونية

بينما يكافح طفلك الصغير للتكيف مع الطعام إلى جانب حليب الأم، يكافح جسمك أيضًا للتكيف مع عدم إطعامه. بالإضافة إلى اكتساب الوزن بعد التوقف عن الرضاعة الطبيعية، هناك العديد من التغيرات الهرمونية الأخرى التي يمكن أن تحدث أيضًا هناك انخفاض في هرمون البرولاكتين والأوكسيتوسين، مما قد يؤثر على التمثيل الغذائي وتخزين الدهون .

3. عادات الأكل وقلة النشاط البدني

قد تستمر العادات الغذائية التي تشكلت أثناء الرضاعة الطبيعية، والتي قد تشمل زيادة تناول السعرات الحرارية، كما قد يساهم انخفاض النشاط البدني، والذي غالبًا ما يكون بسبب متطلبات رعاية الطفل، وكذلك الإجهاد والأكل العاطفي خلال هذه الفترة الانتقالية. تنص الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء على أن مستوى مشاركة المرأة في التمارين المختلفة ينخفض بعد الولادة، مما يساهم في السمنة.

كيف يمكنك التوقف عن الرضاعة الطبيعية دون زيادة الوزن؟

للتوقف عن الرضاعة الطبيعية دون زيادة الوزن، اتبع هذه النصائح، ومنها:

-راقبى السعرات الحرارية التي تتناوليها وقومى بالتعديلات اللازمة.

-حافظى على نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

-دمج النشاط البدني المنتظم، سواء كان المشي، أو اليوجا، أو أشكال أخرى من التمارين الرياضية.