اليوم السابع
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تنسيق الكليات 2024.. موعد تنسيق المرحلة الأولى والحد الأدنى أدبى

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 08:56 ص
تنسيق الكليات 2024.. موعد تنسيق المرحلة الأولى والحد الأدنى أدبى موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
محمد صبحى

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تنسيق الكليات 2024، يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد تسجيل الرغبات فى تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالكليات، وذلك بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، للتعرف على الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق.

وفى هذا الإطار، ينتظر مكتب التنسيق نتيجة الثانوية العامة الواردة من وزارة التربية والتعلم، للحصول على نسخة نتيجة الثانوية العامة 2024، ومن ثم إعداد شرائح المجموع والوقوف على كافة الإحصائيات الخاصة بالنتيجة، تمهيدا لوضع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، ثم وضع الجدول الزمنى لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، والذى من المقرر أن يتم ذلك خلال 48 ساعة .

وكشف المجمع التكرارى والإحصائى لنتيجة الثانوية العامة 2024، عن ارتفاع نسبة النجاح العامة لطلاب الثانوية العامة بنتيجة هذا العام لتسجل 81.3% مقارنة بنتيجة الثانوية العامة 2023، والتي سجلت نسبة النجاح المئوية 78.8%، وهو ما يشير إلى وجود توقعات فى ارتفاع الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2024 بتنسيق الجامعات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات.

كما كشف إحصاء شهادة الثانوية العامة بـ نتيجة الثانوية العامة 2024، عن ارتفاع نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع من 95 % إلى أقل من 100% بنسبة 0.66%، مقارنة بـ 0.39% بنتيجة الثانوية العامة 2023، وهو ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضى لجميع الشعب علمى علوم والشعبة الهندسية والشعبة الأدبية.

وبالمقارنة مع نتيجة الثانوية العامة 2024، يتكشف لنا توقعات الحد الأدنى للتنسيق، لترتفع هذا العام بنسبة تتراوح من 1% لـ 2 % فى كل الشعب العلمية والهندسية والأدبية، وبالتالي يتراوح فإن الحد الأدنى لشعبة علمى علوم لن يقل ما بين 89 % وحتى 91 % والشعبة الهندسية يتراوح بين 84 % وحتى 86 % والحد الأدنى للشعبة الأدبية ما بين 71 % وحتى 73 %.
 







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