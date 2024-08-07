محافظ جنوب سيناء يصدق على تنسيق الحد الأدنى للمرحلة الثانية للقبول بالثانوي

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

صدق اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء على تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام الفني للعام الدراسي 2024 / 2025 بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بناء على مقترح عادل عبدالرحمن عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء

وجاء تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام (المرحلة الثانية) على النحو التالي

الصف الأول الثانوي العام (225 درجة ) لإدارات (الطور ، دهب ، نوبيع ، أبورديس ، سانت كاترين ، رأس سدر) و ( 230 درجة ) لإدارة شرم الشيخ و (245 درجة ) لإدارة أبوزنيمة

والصف الأول الثانوي الصناعي (185درجة) لإدارة طور سيناء

و ( 190درجة ) لإدارة رأس سدر

و ( 175درجة ) لإدارة نوبيع

و ( 170درجة ) لإدارة دهب

و (160 درجة) لإدارة أبورديس

و (140 درجة ) لإدارة أبوزنيمة

والصف الأول الثانوي التجاري (175درجة) لإدارة طور سيناء

و (175 درجة) لإدارة رأس سدر و (140 درجة ) لإدارات (أبورديس ، كاترين ، شرم الشيخ ، نوبيع ) .

والصف الأول الثانوي الفندقي (165 درجة) لإدارة طور سيناء و (140 درجة) لإدارة دهب .

والصف الأول الثانوي الزراعي( 140درجة )درجة لجميع الإدارات التعليمية

