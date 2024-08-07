اليوم السابع
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استمرار إتاحة التقدم لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 06:00 ص
استمرار إتاحة التقدم لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى موقع التنسيق الإلكترونى
محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، اتاحة التقدم للتقدم وحجز اختبارات القدرات وذلك أمام طلاب الثانوية العامة، وفى ضوء قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمد فترة التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق ببعض الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الإثنين القادم الموافق 12 أغسطس، حرصًا على مصالح أبنائنا الطلاب.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكترونى https://tansik.digital.gov.eg فى استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الإثنين الموافق 12/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

جدير بالذكر أن الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعى 2024/2025، تشمل الآتي:
* كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بنى سويف - طنطا).
* كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).
* كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).
* كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).
* كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):
☆ أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادى - المنصورة - أسيوط - الأقصر).
☆ ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).







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