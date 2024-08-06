مشهد لا يفوتك..شروق شمس يوم جديد.. اللهم عافنا واعف عنا "فيديو"

كفر الشيخ - محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" مشهد لا يفوتك..شروق شمس يوم جديد..اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا"، مشهد رباني لا يملك كل من يراه إلا ويبسبح بحمد ربه، مشهد الشروق ، وانكاس الشمس على الخضرة والطبيعة الساحرة.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللّهمّ عافنا في أبداننا، اللّهمّ عافنا في أسماعنا، اللّهمّ عافنا في أبصارنا، لا إله إلاّ أنت. اللّهمّ إنّا نعوذ بك من الكفر، والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلاّ أنت. نعوذ بكلمات اللّه التّامّات من شرّ ما خلق.

«أَصْبَحْنا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لله، وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ الله وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُلكُ، ولهُ الحَمْد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْأَلُكَ خَيرَ ما في هذا اليوم، وَخَيرَ ما بَعْدَه، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما في هذا اليوم، وَشَرِّ ما بَعْدَه، رَبِّ أَعوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسوءِ الْكِبَر، رَبِّ أَعوذُ بِكَ مِنْ عَذابٍ في النّارِ، وَعَذابٍ في القَبْر».