5 أطعمة تحميك من النوبات القلبية وتعزز صحة قلبك

كتبت مروة هريدى

تزداد حالات الإصابة بالنوبات القلبية بين الشباب وكبار السن، لذلك يجب أن تكون العناية بصحة القلب ضمن أولوياتنا جميعًا، ويمكن أن يعرضك النظام الغذائي السيئ الغني بالدهون المتحولة والكوليسترول لخطر الإصابة بالنوبات القلبية وضعف صحة القلب والأوعية الدموية، ومن ناحية أخرى، يمكن أن يدعم النظام الغذائي المنخفض الصوديوم والغني بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمكسرات والبذور صحة القلب بشكل عام عن طريق تقليل الالتهابات وخفض مستويات الدهون الثلاثية، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 5 أطعمة مذهلة للحفاظ على صحة قلبك والوقاية من النوبات القلبية

الأفوكادو

إن تناول الأفوكادو يوميًا يعد وسيلة رائعة للحفاظ على صحة قلبك وإضافة الكثير من العناصر الغذائية الرائعة إليه، فالفاكهة مليئة بالدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة التي يمكنها إزالة الكوليسترول السيئ من الجسم، وبالتالي تقليل فرص تراكم اللويحات وارتفاع ضغط الدم، ويمكن تناول ثلث حبات متوسطة الحجم من الأفوكادو يوميًا من أجل صحة قلبك، وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يساعد الأفوكادو أيضًا في الوقاية من السرطان والتهاب المفاصل والاكتئاب.

بذور الشيا

بذور الشيا هي غذاء خارق آخر يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة قلبك، فهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وكلها عناصر غذائية مفيدة للقلب، فقط انقعها أو حمصها أو استخدمها في وصفات الطعام، فهناك الكثير من الطرق للاستمتاع بهذه البذور الغنية بالألياف ويمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول وتعزيز صحة الأمعاء.

القرفة

يمكن أن يساعد استخدام القرفة كتوابل في تحسين جميع المؤشرات المهمة لصحتنا، سواء كانت مستويات الكوليسترول الكلي أو مستويات الجلوكوز في الدم، ويمكن أن تساعد القرفة في الحفاظ على ضغط الدم، حيث تساعد خصائص القرفة المضادة للأكسدة والالتهابات في تقليل انسداد الشرايين، وفقًا للدراسات، وبصرف النظر عن فوائدها لصحة القلب، فإن استهلاك القرفة مفيد أيضًا في إدارة مستويات السكر المرتفعة في الدم.

العنب

من الفواكه الأخرى التي يمكن أن تعمل العجائب لصحة قلبك العنب، فهو مخزن للبوتاسيوم المرتبط بخفض ضغط الدم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة الرائعة بما في ذلك البوليفينول مثل الكيرسيتين والريسفيراترول، ويمكن أن يكون لهذا تأثير وقائي للقلب ويقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، كما يحتوي زيت بذور العنب أيضًا على حمض اللينوليك، وهو مركب يمنع مشاكل القلب، ووفقًا لدراسة، فإن استهلاك عصير العنب يوفر فوائد للقلب والأوعية الدموية ليس فقط للأشخاص الأصحاء، ولكن أيضًا لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

عين الجمل

تناول 30 جرامًا من الجوز أو عين الجمل يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، فهو غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك، ويمكن أن يكون لاستهلاك الجوز تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، فهو ليس مجرد وجبة خفيفة رائعة لسد جوعك فحسب، بل إنه يقلل أيضًا من الالتهابات ويحسن توازن الكوليسترول ويخفض ضغط الدم، إن تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يعزز الجوز مستويات الكوليسترول الصحية، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات في القلب.