محافظ القاهرة: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لاقت نجاحًا كبيرًا

كتب ـ سيد الخلفاوى

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ندوة توعية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف التسجيل فى المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بديوان عام المحافظة بحضور السفير هشام بدر منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعمر جودة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، ونرمين صادق المدير التنفيذى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأكد محافظ القاهرة، أن "الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ "رؤية مصر 2030"، وخاصة البنود المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وسعيًا لتحقيق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية المتجددة ذات الصلة بالموضوعات البيئية، ومنها على سبيل المثال مبادرة "100 مليون شجرة" وغيرها من المبادرات.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعد مثال متميز لمشاركة المجتمع المدنى سواء كانوا مواطنين أو جمعيات أهلية بهدف توفير فرص عمل ، وتنفيذ مشروعات ذكية متوافقة مع البيئة.

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بنشر الوعى بأهمية المشاركة فى المبادرة من خلال عقد لقاءات وندوات للتوعية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لاقت نجاحًا كبيرًا وإشادات متنوعة من شركاء التنمية خلال الدورتين الأولى والثانية، حيث حفزت الأفكار الإبداعية لشبابنا وهيئاتنا على تقديمهم لحلول محلية جديدة،

والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة، بالإضافة إلى إشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في عهد الجمهورية الجديدة.

وحث د . إبراهيم صابر كل الفئات من أبناء محافظة القاهرة وهيئاتها المختلفة على المشاركة الفاعلة في مشروعات الدورة الثالثة من المبادرة، مؤكدًا أن الاهتمام بالموضوعات البيئية لا يعد ترفًا بل أضحى مكونًا هامًا وأساسيًا لجذب الاستثمار وتحسين المستوى الاقتصادي بخلق فرص عمل مع التشديد على اعتبار البعد البيئي شرطًا للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار البناء على ما تحقق من قصة نجاح وخبرات متراكمة خلال الدورتين السابقتين، وتوسيع مساحات المشاركة وزيادة عدد المشروعات بما يعبر فعليًا عن الزخم المتمثل في رفع وعي المجتمع المدني بإيجابية، وتعظيم مشاركته في قضايا البيئة، وهو النجاح الذي أنجزته مصر على نحو لفت أنظار العالم ليتحول من قصة نجاح محلية إلى نموذج فريد يحتذى به عالمياً.

وأضاف محافظ القاهرة، أن التحديات البيئية التي تواجه العاصمة يوازيها بجدارة الارتفاع الملموس والمميز لوعي وقدرات كوادرنا البشرية الشبابية ومهارات وخبرات هيئاتنا وأجهزتنا وجامعاتنا ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بالعاصمة نحو الأهمية البالغة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، ولذلك سوف نسعى في محافظة القاهرة إلى تحقيق تطوير إمكانات المشروعات الخضراء المقدمة في الدورة الثالثة لتكون جاذبة للمستثمرين، مع الحرص على التنوع الكبير للمشروعات واتساع نطاقها في فئات المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة وتشجيع المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة ستعمل خلال الفترة القادمة على تحقيق نقلة نوعية في مجال التحسن البيئي بالعاصمة، وزيادة المساحات الخضراء والتشجير ، مشيرًا إلى أن استمرار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة هذا العام ودوراتها المقبلة، سيعزز من جهود محافظة القاهرة في هذا الصدد.

شهد الندوة نواب المحافظ للمناطق الشمالية والشرقية والجنوبية، ومديرى المديريات والهيئات ، ورؤساء الأحياء، وممثلين عن وزارات التخطيط والاتصالات، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال الندوة استعرض أصحاب بعض المشروعات الفائزة فى محافظة القاهرة خلال الدورتين السابقتين النجاحات التى حققتها مشروعاتهم وتضاعف الاستثمارات فيها، كما استعرض فريق من ذوى الهمم مشروع " المدينة المثالية" المتقدمين به للمبادرة هذا العام والذى يهدف لإقامة مدينة يتم توفير مصادر الحياة فيها باستخدام الطاقة البديلة ومصادر مياه غير تقليدية واستخدام الطاقة الشمسية وعمليات إعادة التدوير.

والفئات التى تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقى مشروعاتهم هم المشروعات كبيرة الحجم ، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ فى فئته.

والتقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات يكون إلكترونياً من خلال عبر الرابط http://Www.sgg.eg حتى نهاية أغسطس الجارى، على أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة ، على يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة .