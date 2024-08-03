محافظ القاهرة يوجه بإخلاء العقارات المجاورة لعقار الساحل المنهار

كتب سيد الخلفاوى

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد الوزير مدير أمن القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بـ 10 حارة الزهيرى من شارع جاد المولى بحى الساحل.

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له، مع إخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا من السكان دون المنقولات لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية المكثفة لمصابى الحادث، والإعانات العاجلة للمتضررين .

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار العقار المكون من أرضى و٤ طوابق وعلى الفور إنتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب إنهيار العقار قيام ساكن بالطابق الأول بالعقار بأعمال مخالفة دون تصريح من الحى بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

وأسفر الحادث عن استخراج 7 مصابين من تحت الانقاض تم نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج اللازم، وحالة وفاة، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الانقاض .



محافظ القاهرة ومدير الأمن بموقع العقار المنهار بالساحل



محافظ القاهرة ومدير الأمن بموقع العقار المنهار بالساحل