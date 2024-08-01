اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أغسطس 2024 09:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتابع مع رئيس شركة المقاولون العرب موقف المشروعات بالعاصمة

الخميس، 01 أغسطس 2024 09:03 م
محافظ القاهرة يتابع مع رئيس شركة المقاولون العرب موقف المشروعات بالعاصمة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا مع المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الشركة بالعاصمة، وبحث إجراءات دفع العمل وتذليل العقبات، ووضع حلول لأى معوقات تؤثر على معدلات تنفيذها على مستوى المحافظة.

وأشاد محافظ القاهرة خلال الاجتماع بشركة المقاولون العرب كإحدى كبريات الشركات الوطنية المتميزة فى مصر والدول العربية والأفريقية.

وتشهد محافظة القاهرة تنفيذ عدد من المشروعات لاستعادة الرونق الحضارى للمناطق التاريخية، وتطوير المناطق العشوائية.







القاهرة

المقاولون العرب

العاصمة

مشروعات القاهرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة