محافظ القاهرة يتابع مع رئيس شركة المقاولون العرب موقف المشروعات بالعاصمة

كتب سيد الخلفاوى

عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا مع المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الشركة بالعاصمة، وبحث إجراءات دفع العمل وتذليل العقبات، ووضع حلول لأى معوقات تؤثر على معدلات تنفيذها على مستوى المحافظة.

وأشاد محافظ القاهرة خلال الاجتماع بشركة المقاولون العرب كإحدى كبريات الشركات الوطنية المتميزة فى مصر والدول العربية والأفريقية.

وتشهد محافظة القاهرة تنفيذ عدد من المشروعات لاستعادة الرونق الحضارى للمناطق التاريخية، وتطوير المناطق العشوائية.