محافظ القاهرة يتفقد عدد من الأحياء لمتابعة النظافة وتجميل الشوارع

كتب سيد الخلفاوى

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بعدد من أحياء المنطقتين الشرقية والجنوبية.

شملت الجولة تفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة وتجميل الجزر الوسطى بـ شارع صلاح سالم خاصة زيادة المسطحات الخضراء وتطوير اللاند سكيب ومراجعة الإنارة في المنطقة الممتدة من نزلة كوبري المطار حتى ميدان العباسية.

ووجه محافظ القاهرة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالمتابعة المستمرة لهذه المنطقة خاصة وأنها تعد أول ما يقابل القادم إلى مصر مطالبًا بتكثيف التشجير وعمل صيانة شاملة للمزروعات، وأعمدة الإنارة، والأسوار، والبلدورات، والفازات الديكورية بطول الطريق.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالقلعة ، واستمع لآراء المواطنين ومقترحاتهم الخاصة بالتطوير ، مؤكدًا أن أى أعمال تطوير تقوم بها الدولة تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

رافق المحافظ في جولته منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الادغم السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.