محافظ القاهرة يتفقد عقار الساحل المنهار

كتب أحمد عبد الهادى

انتقل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رأس فريق من معاونيه إلى موقع عقار الساحل المنهار لمتابعة آخر المستجدات ورفع الإنقاض وإنقاذ الأحياء وانتشال الجثث إن وجدت.

وفى وقت سابق، انتشل رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة جثتى سيدة ورجل من تحت أنقاض عقار الساحل المنهار، ويواصلون جهودهم؛ بحثا عن مفقودين آخرين.

وشكلت محافظة القاهرة لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لموقع الحادث تحسبا لسقوط ايا منها، فيما يستكمل رجال الحماية عمليات رفع ركام الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من الأهالي بانهيار منزل فى الساحل وأصيب شخصان في الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزل من 5 طوابق فى الساحل وقامت قوات الإنقاذ البرى باستخراج المصابين وتبين إصابة شخصين في الحادث بكدمات متفرقة وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يتم البحث عن أى ناجين، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.