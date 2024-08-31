صدفية أم فطريات على الأظافر؟ الأعراض المتشابهة وأهم الفروق

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما تكون أظافرك من أكثر أجزاء الجسم التي يتم تجاهلها، ولكنها يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات مهمة لمشكلات صحية رئيسية، على سبيل المثال، صدفية الأظافر هي حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤثر بشكل خاص على أظافر اليدين والقدمين.

من ناحية أخرى، فطريات الأظافر هي عدوى شائعة للأظافر، تشترك كلتا الحالتين في أعراض مثل تغير اللون والتشقق وانفصال الظفر عن فراش الظفر، مما قد يجعل من الصعب على الأفراد التمييز بينهما، ووفقا لموقع OnlyMyHealth، نتعرف على الخصائص الرئيسية لكلا الحالتين بالإضافة إلى نصائح الإدارة.

ما هو مرض الصدفية في الأظافر؟

الصدفية هى مرض مزمن يصبح فيه الجهاز المناعي مفرط النشاط، مما يتسبب في تكاثر خلايا الجلد بسرعة، لسوء الحظ، يمكن أن تؤثر الصدفية على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك أظافرك.

يمكن أن يؤثر على البالغين والأطفال، والذكور والإناث على حد سواء. ونظرًا لأن الصدفية لها أنواع مختلفة، فإن صدفية الأظافر، على وجه الخصوص، ترتبط بالصدفية الجلدية والتهاب المفاصل الصدفي في الواقع، تشير الأبحاث إلى وجود ارتباط بنسبة 80-90% بين صدفية الأظافر والتهاب المفاصل الصدفي.

ما هى فطريات الأظافر؟

تحدث فطريات الأظافر، عندما تصاب الأظافر بفطريات جلدية والخميرة والعفن .

يمكن أن يسبب كل من صدفية الأظافر وفطريات الأظافر أعراضًا مماثلة، مثل:

تغير لون الأظافر: قد يتحول لون الأظافر المصابة إلى الأبيض أو الأصفر أو البني أو الأخضر. يبدأ تغير اللون غالبًا عند حافة الظفر وينتشر إلى الداخل.

ضمور الأظافر: ظفر مصاب قد تصبح سميكة وهشة ومشوهة، مما يجعل من الصعب تقليمها وتسبب عدم الراحة عند ارتداء الأحذية.

قد يكون لصدفية الأظافر خصائص رئيسية أخرى، وتشمل هذه:

حفر الأظافر

سماكة الجلد تحت الظفر

تفتت الأظافر أو تفككها، خاصة عند الحواف

ابيضاض الظفر، أو وجود خطوط أو بقع بيضاء على صفيحة الظفر

خطوط حمراء أو بنية اللون تحت الظفر تشبه الشظايا

كيفية التمييز بين أعراض الصدفية في الأظافر وفطريات الأظافر

على الرغم من أن كلاً من الصدفية وفطريات الأظافر يمكن أن تسبب تغير لون الأظافر وتشوهها، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الحالتين، وتشمل هذه الاختلافات:

التماثل: في الصدفية التي تصيب الأظافر، تميل جميع الأظافر إلى التماثل بسبب الطبيعة الداخلية والجهازية للصدفية. وعلى النقيض من ذلك، تؤثر فطريات الأظافر عادةً على عدد قليل من الأظافر، لأنها ناجمة عن عدوى خارجية.

آفات الصدفية على الجلد: وجود آفات الصدفية في أماكن أخرى من الجسم يشير بقوة إلى أن التغيرات في الأظافر ترجع إلى الصدفية وليس إلى عدوى فطرية.

نصائح لصحة الأظافر

يعد الحفاظ على صحة الأظافر أمرًا بالغ الأهمية، سواء كنت تعاني من الصدفية أو كنت ترغب فقط في الحفاظ على صحة أظافرك. إليك بعض النصائح للحفاظ على صحة الأظافر بشكل عام:

الحفاظ على الأظافر نظيفة ومرتبة لمنع مشاكل مثل الأظافر التي تنمو تحت الجلد وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

تجنب قضم الأظافر، لأنه قد يؤدي إلى إتلاف فراش الظفر وإدخال البكتيريا أو الفطريات.

ترطيب اليدين والأظافر بشكل منتظم لمنع الجفاف والتشقق.

الحد من التعرض للماء لفترات طويلة وتجفيف الأظافر جيدًا دائمًا بعد الغسيل.

الحفاظ على ترطيب البشرة.