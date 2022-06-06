اللون الأصفر على الأظافر قد يشير إلى الفطريات.. الأسباب والتدابير الوقائية

كتبت إيناس البنا

الالتهابات الفطرية للأظافر هي حالة شائعة تبدأ كبقعة بيضاء أو صفراء تحت طرف الظفر، وقد يتسبب ذلك في تغير لون أظافرك وتكثيفه وتقليعه عند الحافة.

يمكن أن تؤثر الحالة على أي شخص، وقد يعاني بعض الأشخاص من عدوى خفيفة بينما قد تكون شديدة بالنسبة للآخرين مما يؤدي إلى أظافر سميكة ومؤلمة ونزيف.

أسباب فطريات الأظافر



وفقا لموقع " webmd"، فأن هذه العدوى شائعة عند كبار السن، ومع تقدم العمر، يمكن أن تصبح الأظافر هشة وجافة، مما يؤدي إلى حدوث تشققات، قد تسمح هذه الشقوق للفطريات بالدخول وتسبب العدوى.

يمكن أن يلعب انخفاض الدورة الدموية في القدمين أيضًا دورًا في حدوث ذلك العدوى الفطرية.

قد تكون الأقدام والأظافر المتسخة أحد أسباب الإصابة بالفطريات في الأظافر.

قد يؤدي التعرق الشديد على اليدين والقدمين أيضًا إلى الإصابة بعدوى فطرية.

تدابير وقائية

