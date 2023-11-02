تعرف على علامات وأعراض صدفية الأظافر

كتبت مروة محمود الياس

صدفية الاظافر هي مرض يعانى منه البعض ممن عانوا مسبقا ولسنوات من مرض الصدفية المناعى، الذى في الغالب يهاجم الجلد محدثا علامات به كالقشور والعلامات، وبحسب تقرير نشر في موقع American Academy of Dermatology فإن صدفية الاظافر قد تظهر حتى وان لم تظهر اعراض الصدفية على الجلد من قبل.

ومن أبرز علامات صدفية الأظافر أن تظهر خدوش صغيرة فجأة عليها، وتبدأ الأظافر في بعض الحالات في التكسر بسهولة، وقد تحدث في بعض الحالات أن يظهر تراكم تحت الظفر، وتتكون بقع من الدماء تحته، كذلك قد يحدث أن يترقق الظفر الى ان ينفصل تماما عن الإصبع.

وتابع التقرير أن هذه التغيرات قد لا تجتمع في آلة واحدة، وقد تظهر منها علامتان أو اكثر لدى المرضى بصدفية الأظافر، وهنا ينصح التقرير بضرورة العرض المباشر والسريع على الطبيب المختص، الذى يجرى التحاليل والاختبارات التي تقيس الحالة المناعية للمريض، ويصف حينها الطبيب العلاج المناسب إذا كان هناك الما ظاهرا في الظفر، فيصف مسكنات آمنة وفقا للحالة.

قد تظهر علامات نادرة أخرى على بعض حالات صدفية الأظافر، والتي يشبهها البعض بالأظافر المخيفة أو المرعبة، منها أن يصبح الظفر خشنا للغاية أو مصفرا للغاية، أو متجعد ومنكمش، وقد تتفتت أجزاء منه تدريجيا، وقد يتحول في بعض الحالات لون الظفر الى الأبيض الناصع، ويتمحور علاج الصدفية على علاجات قوية موضعية ودوائية وفقا لاقتراحات الطبيب المتابع، مع زيادة بعض الفيتامينات الهامة كفيتامين أ وفيتامين د.