تغير لون أظافر القدم .. احذر يمكن أن تكون عدوى فطرية

كتبت إيناس البنا

قد يعبر لون الأظافر عن حالتك الصحية، لذا إذا كان هناك أي تغيير في لون أظافرك ، يجب أن يأخذ الأمر على محمل الجد لأنه قد يكون هناك ضرر جسيم للأظافر.

العدوى الفطرية وفقا لموقع " webmd"،يمكن أن يسبب تغير لون الأظافر وسمكها وكسرها، العدوى، المعروف باسم فطار الأظافر ، أكثر شيوعًا في أظافر القدم من أظافر الأصابع.

ما الذي يسبب العدوى؟



وفقا للأطباء، فإن فطر الذي يسبب فطار الأظافر هو الفطريات الجلدية، التي تنمو عن طريق استهلاك الكيراتين في الجسم، ويمكن أن تتسبب عدوى الفطريات في تغير لون الظفر من الشفاف إلى الأصفر والبني والأخضر وحتى الأسود.

في الغالب، يقع كبار السن من الرجال والنساء، أو مرضى السكري، أو ضعف جهاز المناعة، أو مرضى القلب فريسة للعدوى، يمكن أن تكون الأسباب الأخرى لداء الفطريات هي التعرق في الصيف، والمشي حافي القدمين، وترك الإصابات والجروح بالقرب من الظفر دون علاج.

كيف نمنع العدوى الفطرية؟



هناك بعض الطرق البسيطة والسهلة التي يمكنك من خلالها منع العدوى الفطرية في الأظافر.