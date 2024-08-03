رفع 356 طن مخلفات وقمامة من شوارع أسوان ضمن حملات النظافة العامة

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة أسوان، جهودها المكثفة ضمن حملات النظافة العامة الجارى تنفيذها فى وقت واحد لرفع أعلى كميات من القمامة والمخلفات، والوصول للمستوى الأفضل من اللمسات الجمالية والبيئة النظيفة، وأسفرت جهود الحملات فى يومها السادس عن رفع 356 طنا من القمامة والمخلفات، وتم نقلها للمدافن العمومية.

وشملت المناطق التى تم تنفيذ الحملات بها ورش المياه ورى الأشجار، وتركيب اللمبات الليد لأعمدة الإنارة بنطاق حى شرق داخل مركز ومدينة أسوان.

وفى مركز ومدينة دراو، ضمت الأعمال مناطق العمارات ونجع العرب، ووسط المدينة، وفى مركز ومدينة نصر النوبة ضم شارع المدرسة الفنية.

وفى مركز ومدينة كوم أمبو بنطاق حى شرق المدينة، وفى مركز ومدينة إدفو مناطق الكوبرى ومدرسة اللغات، وفى مدينة أبو سمبل السياحية وسط المدينة والقرى، وفى مدينة كلابشة شمل الطريق الرئيسى أسوان / القاهرة.

وفى مدينة الرديسية طريق القاهرة / أسوان الزراعى، ومناطق البريد وجبانة الرتاج، ومدخل خور الزق والمليكية، وفى مدينة البصيلية مناطق الشرفا ونجع السايح والزوايدية من خلال جمع القمامة من المنازل، وفى مدينة السباعية بنطاق مربع سكنى جنوب المدينة والذى ضم الشيخ تاج والخمسين وقنان، بالإضافة إلى الشارع الرئيسى.