أنواع من السلطات مفيدة لمريض السكر.. لو عايز تاكل حاجة وانت سهران

كتبت مروة محمود الياس

مرض السكر هو ذلك المرض المزمن الذي يجعل المريض به غير قادر على تناول كل أنواع الطعام بلا ضوابط، فلابد من تقنين وضبط معدلات تناول السكريات وغيرها من المشتقات مثل الدقيق والعجين وغيرها من الأطعمة التي قد ترفع مستويات السكر في الدم.

وفقا لتقرير نشر في موقع ايتينج ويل الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض والتغذية، فإن هناك الكثير من البدائل الصحية التي يمكن لمريض السكر الإعتماد عليها خاصة في ليالي الصيف الطويلة، تلك التي قد يسهر فيها مريض السكر لساعات طويلة فيتطلب ذلك تناوله لوجبة إضافية وهي وجبة العشاء الخفيفة.

وفقا للتقرير فإنه كلما زادت الألياف وقلت الكربوهيدرات والسكريات من الوجبة وزيادة نسب البروتين بشكل متزن كان ذلك طبقا مثاليا لمريض السكر الذي يريد أن يشعر بالشبع والامتلاء السريع دون زيادة في السعرات الحرارية أو نسب السكريات في الدم، هذه المعادلة تحققها مجموعة من الأطباق الصحية والسلطات المفيدة.

أطعمة لمريض السكر فى ليالى الصيف



ـ سلطة تحتوي على الخضراوات الورقية والدجاج المشوي والكوسة المشوية وإضافة بعض من عصير الليمون يساعد بشدة على تعزيز مستويات السكر في الدم وتحجيم زيادتها فضلا عن تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء.



ـ سلطة السبانخ أحد الخيارات الهامة والرائعة الورقية التي يمكن أن يتناولها مريض السكر لأنها تعزز من الشبع والإمداد بالحديد والطاقة وفي الوقت ذاته تقلل من حدة الشعور بالجوع والرغبة في تناول السكريات، يمكن إضافة الطماطم أو بعض قطع الفراولة أو عصير الليمون إلى هذه الأوراق من السبانخ الطازجة لتعزيز فائدتها.



ـ سلطة الفاصوليا البروتين النباتي الصحي المضاف إليه بعض الخس الورقي من أي نوع فضلا عن بعض قطع البنجر إن وجدت يساعد وبشدة على الحفاظ على مستويات السكر متزنة ومنضبطه دون إرتفاع وتصلح للشعور بالشبع والامتلاء.

وأوضح التقرير أنه لابد وأن تتوافر في وجبات العشاء لمريض السكر الكثير من العناصر الصحية الخالية من السعرات والسكريات والكربوهيدرات والتركيز على البروتين والخضروات والمياه لترطيب افضل وحماية من الجفاف للجسم.