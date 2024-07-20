5 فواكه يجب أن يحذر منها مرضى السكر.. و5 نصائح مهمة

كتبت مروة هريدى

تعتمد إدارة مرض السكري بشكل كبير على النظام الغذائي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتناول الفاكهة، وفي حين أن الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية والألياف، إلا أن بعضها يحتوي على مستويات عالية من السكريات الطبيعية التي يمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، ويقدم تقرير موقع "Food-ndtv" 5 فواكه عالية السكر يجب على الأفراد المصابين بمرض السكرى التفكير في تجنبها أو تناولها بكميات محدودة للغاية.

المانجو

غالبًا ما يُطلق على المانجو لقب "ملك الفواكه"، وهي محببة لمذاقها الحلو واللذيذ، ومع ذلك، فإن هذه الفاكهة الاستوائية اللذيذة تحتوي على نسبة عالية من السكر، مما يجعلها خيارًا محفوفًا بالمخاطر لمرضى السكرى، ويمكن أن تحتوي المانجو متوسطة الحجم على ما يصل إلى 45 جرامًا من السكرى، مما يشكل تحديًا لإدارة مرض السكري، لذلك يجب على مرضى السكرى تجنب المانجو أو تناول حصص صغيرة جدًا مع مراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب.

العنب

العنب هو نوع آخر من الفاكهة التي قد تحتوي على نسبة عالية من السكر، حيث يحتوي كوب واحد من العنب على حوالي 23 جرامًا من السكر، وغالبًا ما يؤدي حجمه الصغير إلى الإفراط في تناوله، مما قد يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من السكر، ويتمتع العنب أيضًا بمؤشر جلايسيمي مرتفع، مما يعني أنه يمكن أن يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات الجلوكوز في الدم، لذلك يجب على مرضى السكري توخي الحذر مع العنب، وتناول بضع قطع بدلًا من عنقود كامل، وموازنة تناوله مع الأطعمة الأخرى منخفضة المؤشر الجلوكوزي.

الموز

الموز فاكهة مريحة ومغذية، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر، حيث تحتوي الموزة متوسطة الحجم على حوالي 14 جرامًا من السكر و27 جرامًا من الكربوهيدرات، كما يؤثر نضج الموز على محتواه من السكر، حيث يكون للموز الأكثر نضجًا مؤشر جلايسيمي أعلى، بالنسبة لمرضى السكر، يُنصح باختيار الموز الأصغر حجمًا ومزجه بالبروتين أو الدهون الصحية لإبطاء امتصاص السكر.

الأناناس

الأناناس غني بالفيتامينات والإنزيمات مثل البروميلين، ولكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر، حيث يحتوي كوبًا واحدًا من قطع الأناناس على حوالي 16 جرامًا من السكر، ويمكن أن يؤدي محتوى السكر العالي جنبًا إلى جنب مع مؤشر جلايسيمي معتدل إلى زيادة ملحوظة في مستويات السكر في الدم، لذلك يجب على مرضى السكر الانتباه إلى أحجام الحصص والنظر في موازنة الأناناس مع الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض للتخفيف من تأثيره على نسبة السكر في الدم.

الكرز

الكرز فاكهة لذيذة ذات فوائد صحية عديدة، لكنها ليست مثالية لمرضى السكرى، ويمكن أن يحتوي كوبًا واحدًا من الكرز على حوالي 18 جرامًا من السكر، كما يمكن أن يؤدي محتوى السكر في الكرز إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة، وبالنسبة لمرضى السكرى، من الأفضل تناول الكرز باعتدال ومراقبة مستويات السكر في الدم بعد استهلاكه لفهم استجاباتهم الفردية.

فيما يلى.. نصائح لإدارة مرض السكري عندما يتعلق الأمر باستهلاك الفاكهة:

لا تعني إدارة مرض السكري إزالة الفاكهة تمامًا من النظام الغذائي، بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر باتخاذ خيارات مستنيرة وممارسة الاعتدال.

تناول الفاكهة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض

تتمتع الفواكه مثل التوت والتفاح والكمثرى بمؤشرات جلايسيمي أقل وهي خيارات أفضل لمرضى السكر.

مراقبة الحصص

تتبع أحجام الحصص لتجنب الإفراط في تناول السكر من الفاكهة.

تناولها مع البروتين أو الدهون

يمكن أن يؤدي الجمع بين الفاكهة ومصدر للبروتين أو الدهون الصحية إلى إبطاء امتصاص السكر ومنع ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

مراقبة نسبة السكر في الدم

تحقق بانتظام من مستويات السكر في الدم لفهم كيفية تأثير الفواكه المختلفة على مستويات الجلوكوز لديك.

استشر أخصائي تغذية

استشر أخصائي التغذية لإنشاء خطة وجبات متوازنة تتضمن الفاكهة بطريقة آمنة وصحية لإدارة مرض السكري.