7 أخطاء يجب على مريض السكر تجنبها.. تؤثر سلبا على صحته

كتبت إيناس البنا

اتباع روتين مثل تنظيم وجباتك واتباع نمط صحي يساعدك في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، ولكن المفتاح هو عدم الاستسلام لرغباتك والالتزام بنظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الطبيعية، ومنخفض السعرات الحرارية والدهون والسكر، سيكون هذا فعالًا إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ما قبل السكري.

7 أخطاء ترتكبها في الليل تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم؟

أسوأ ما قد تفعله إذا كنت مصابًا بمرض السكري هو ارتكاب الأخطاء التالية قبل الذهاب إلى النوم، ووفقا لموقع هيلث سايد بصرف النظر عن مستويات الجلوكوز في الدم، فإن هذه العادات السبع قد تؤثر على ضغط الدم والكوليسترول، وهى:

ـ تناول الوجبات السريعة والخفيفة في الليل: الوجبات السريعة والخفيفة التي لا يوافق عليها طبيبك والتي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر والكربوهيدرات ستزيد من نسبة السكر في الدم في الليل..

ـ عدم تناول الأدوية: تأكد من تناول الأدوية في مواعيدها، عدم تناولها بانتظام سيؤثر على مستويات السكر في الدم وصحتك العامة، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء تقدمك.

ـ عدم النوم في الوقت المحدد: النوم هو أحد العوامل الرئيسية المساهمة في الإصابة بمرض السكري، عدم انتظام النوم وعدم انتظامه سيؤثر على حساسية الأنسولين ويرفع مستويات السكر في الدم، نم في الوقت المحدد وحافظ على مدته.

- عدم شرب كمية كافية من الماء: يعتبر الترطيب أمرًا مهمًا للغاية في السيطرة على مرض السكري، يؤدي الجفاف إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الليل، سيساعدك الحفاظ على ترطيب الجسم على تجنب هذه المشكلات واضطرابات النوم.

ـ عدم القدرة على إدارة التوتر: يعتبر التوتر عاملاً آخر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، حاول دمج تقنيات مثل التنفس العميق والتأمل قبل الذهاب إلى الفراش.

ـ تستخدم هاتفك أو الكمبيوتر المحمول في الليل: من المؤكد أن قضاء الوقت أمام الشاشات قبل النوم مباشرة سيؤثر على كمية ونوعية نومك، قلة النوم سيئة لمرضى السكري، لذا يجب عليك التوقف عن هذه العادة.

ـ إهمال مواعيد الطبيب: لا تتغيب عن مواعيد الطبيب، لأن إجراء الفحوصات الطبية الدورية أمر بالغ الأهمية لضمان إحراز تقدم في علاج هذا المرض المنهك.

نصائح لمرضى السكر

وضع خطة غذائية صحية وروتين صحي هو كل شيء بالنسبة لمرضى السكري، كل ما عليك فعله هو الحفاظ على الانضباط، وتناول وجباتك في الوقت المحدد، وتناول النوع المناسب من الأطعمة، والبقاء نشطًا والنوم في الوقت المحدد.