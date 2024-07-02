لو مريض سكرى .. علامات تدل على الانخفاض السريع لسكر الدم

كتب - حسام الشقويرى

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فأنت تعلم مدى أهمية خفض نسبة السكر في الدم عندما يكون مرتفعًا جدًا، وهي ظاهرة تسمى ارتفاع السكر في الدم، لكن نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية، أو نقص السكر في الدم ، أمر بالغ الأهمية لتجنبه، وفقا لما نشره موقع healthshots.

يحدث نقص سكر الدم عندما تنخفض كمية جلوكوز الدم (السكر في الدم) إلى مستوى منخفض للغاية، بحيث لا يتمكن من الحفاظ على الأداء الطبيعي. وفي معظم الأشخاص، يتم تعريف هذا على أنه مستوى سكر في الدم عند 70 ملليجرام لكل ديسيلتر أو أقل".

ويمكن أن يسبب هذا الانخفاض في مستويات السكر في الدم مضاعفات قصيرة المدى ، مثل الارتباك والدوار، بالإضافة إلى مشكلات أكثر خطورة، بما في ذلك النوبات والغيبوبة، ونادرًا ما تؤدي إلى الوفاة، و عادةً ما يكون انخفاض سكر الدم نتيجة لجرعة عالية جدًا من الأنسولين أو تغيير في النظام الغذائي أو عادات ممارسة الرياضة .

للوقاية من نقص السكر في الدم وآثاره الجانبية الخطيرة المحتملة، قم بمراقبة مستويات السكر في الدم وعلاج انخفاض السكر في الدم بمجرد أن تصبح على علم به، بالإضافة إلى ذلك، انتبه إلى هذه الأعراض التي تدل على انخفاض مستويات السكر في الدم للتأكد من بقاء مستوياته تحت السيطرة:

1. الجوع الشديد

إذا شعرت فجأة وبشكل غير مفهوم بأنك تتضور جوعًا، فإن جسمك يرسل إشارات تفيد بأنه يعاني من انخفاض في نسبة السكر في الدم، ويمكنك التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق حساب كمية الكربوهيدرات التي تتناولها وفهم الأنواع المختلفة ومصادر الطعام، وتعتمد الكمية "الصحيح" من الكربوهيدرات لكل شخص على مجموعة متنوعة من العوامل، لذلك يجب عليك العمل مع أخصائي التغذية أو أخصائي رعاية وتعليم مرضى السكري المعتمد لتحديد ما هو مناسب لك.

2. القلق

عندما تنخفض مستويات الجلوكوز بشكل منخفض للغاية، يطلق جسمك هرمونات الإبينفرين (وتسمى أيضًا الأدرينالين ) والكورتيزول، مما يشير إلى الكبد لإطلاق المزيد من السكر في الدم، و يمكن أن يؤدي ذلك إلى القلق والأعراض المرتبطة به، مثل الارتعاش والتعرق وخفقان القلب،.

3. اضطراب النوم

يمكن أن يسبب نقص السكر في الدم الليلي، والذي يمثل حوالي نصف جميع نوبات انخفاض السكر في الدم، عددًا من اضطرابات النوم، وتشمل الأعراض التعرق الليلي ، والكوابيس، ونوبات الاستيقاظ المفاجئ والصراخ، ومشاعر الاضطراب والارتباك عند الاستيقاظ". و تناول وجبة خفيفة قبل النوم يمكن أن يقلل من تكرار وشدة اضطرابات النوم

4. الهزات والرعشة

الارتعاش هو أحد الأعراض التي تحدث عندما يتم تنشيط الجهاز العصبي اللاإرادي أثناء انخفاض سكر الدم.

5. عدم الاستقرار العاطفي

تشير إحدى الدراسات إلى أن التقلبات المزاجية والنوبات العاطفية المفاجئة التي لا تعد نموذجية لسلوكك الطبيعي هي من بين الأعراض العصبية لنقص السكر في الدم ويمكن أن تشمل التهيج والعناد ومشاعر الاكتئاب .

6. التعرق

عادة ما يكون التعرق أحد العلامات الأولى لنقص السكر في الدم ، ويرتبط أيضًا بارتفاع الأدرينالين، والذي يزداد مع انخفاض مستويات الجلوكوز، ولكن يجب أن يختفي بعد وقت قصير من تناول بعض السكر.

7. الدوار

عندما ينخفض مستوى السكر في الدم، يحاول دماغك الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الطاقة، لذلك قد تشعر بالدوار نتيجة لذلك،

8. صعوبة في التركيز

يعتمد الدماغ على نسبة السكر في الدم للحصول على الطاقة، لذلك إذا كان هناك انخفاض في نسبة الجلوكوز، فقد لا يعمل دماغك بشكل صحيح.

9. مشاكل الرؤية

إذا بدأت فجأة تعاني من مشاكل في الرؤية، فقد يكون انخفاض نسبة السكر في الدم هو السبب.

10. الكلام غير الواضح

قد يغير دماغك الذي يعاني من نقص السكر من طريقة صوتك. يُعد الكلام غير الواضح أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بمستويات السكر في الدم التي تنخفض إلى أقل من 40 مجم / ديسيلتر.