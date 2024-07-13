لو أنت مريض السكر.. أسئلة يجب طرحها على الطبيب بعد البدء فى علاج جديد

كتبت فاطمة ياسر

مرض السكر من الأمراض المزمنة، التي تحتاج لتغيير العديد من العادات والأنماط اليومية، لتجنب التعرض لمضاعفاته الصحية.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع healthshots، أنه يصاب الشخص بمرض السكر عندما يفشل البنكرياس في إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو عندما لا يتم استخدام الأنسولين بشكل فعال، فالأنسولين مهم، لأنه ينظم نسبة الجلوكوز في الدم، وإذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم أو نسبة السكر في الدم، فقد يؤدي ذلك إلى تلف خطير في أعصابك والأوعية الدموية.

علاج مرض السكري من النوع الثانى يحتاج تغييرات في نمط الحياة والأدوية، فإذا بدأت أنت أو أحد أفراد أسرتك علاجًا جديدًا لمرض السكري، فتأكد من طرح الأسئلة الصحيحة على الطبيب، ومنها:

- ما الفوائد المتوقعة من هذا الدواء الجديد؟

إن معرفة ما يفترض أن يفعله الدواء يساعدك على فهم ما يمكن توقعه. فهو يوضح كيف ينبغي أن يساعد الدواء في التحكم في نسبة السكر في الدم، وتقليل الأعراض، ومنع المضاعفات، وهو ما قد يحفزك على الاستمرار في العلاج.

- ما الآثار الجانبية المحتملة وكيف يمكنني إدارتها؟

قد يكون لكل دواء آثار جانبية. ومعرفة هذه الآثار تساعدك على التعرف عليها مبكرًا والتعامل معها بسرعة. وهذا يمنع المشكلات البسيطة من التحول إلى مشكلات كبيرة ويساعدك على تحديد ما إذا كان الدواء مناسبًا لك.

- كيف سيتفاعل هذا الدواء مع أدويتي الأخرى؟

يمكن لبعض الأدوية أن تؤثر على طريقة عمل أدوية أخرى. يساعد فهم التفاعلات المحتملة في منع التأثيرات السلبية ويضمن عمل جميع الأدوية التي تتناولها بشكل جيد معًا، خاصة إذا كنت تتناول أدوية متعددة.

- هل يمكن لهذا الدواء أن يجعل نسبة السكر في الدم منخفضة جدًا؟

يمكن لبعض الأدوية مثل السلفونيل يوريا والأنسولين أن تتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل مفرط بمفردها أو عند استخدامها مع أدوية أخرى، إن معرفة ذلك يمكن أن يضمن لك الانتباه لأعراض انخفاض نسبة السكر في الدم وعلاجها مبكرًا.

- كيف ومتى يجب أن أتناول هذا الدواء؟

إن تناول الدواء بالطريقة الصحيحة أمر بالغ الأهمية لكي يعمل بشكل جيد. إن معرفة الجرعة الصحيحة والتوقيت وما إذا كان يجب تناول الدواء مع الطعام يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة ويضمن حصولك على الفائدة الكاملة من الدواء.

- ماذا أفعل إذا نسيت جرعة؟

قد يحدث نسيان تناول جرعة ما، ومعرفة ما يجب فعله يساعد في الحفاظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم. يمكن لطبيبك أن يخبرك ما إذا كان يجب عليك تناولها بمجرد أن تتذكرها، أو تخطيها، أو تعديل الجرعة التالية.

- هل أحتاج لمراقبة نسبة السكر في الدم في المنزل عندما أبدأ في تناول هذا الدواء الجديد؟

إن إجراء فحوصات منتظمة لسكر الدم أمر مهم لمعرفة مدى فعالية الدواء وإجراء أي تغييرات ضرورية إن معرفة عدد مرات المراقبة وما الذي يجب توقعه يضمن اكتشاف المشكلات في وقت مبكر ومعالجتها بسرعة.

- كيف أقوم بتخزين هذا الدواء؟

تحتاج بعض الأدوية، وخاصة الأنسولين وحقن GLP-1، إلى التخزين في درجة حرارة معينة لضمان عملها بشكل صحيح. معرفة ذلك يساعد في التخطيط للأنشطة مثل تناول الطعام في مطعم أو السفر.

- ما هي الأعراض التي يجب أن تدفعني إلى الاتصال بالطبيب؟

يتيح لك التعرف على العلامات المبكرة للمشاكل الحصول على المساعدة بسرعة ومنع حدوث مشكلات خطيرة. تساعدك هذه المعرفة على التحكم في صحتك وتضمن حصولك على الرعاية في الوقت المناسب عند الحاجة.