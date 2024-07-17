لمرضى السكر.. 5 فواكه مجففة تجنبها لخفض نسبة السكر فى الدم

كتبت إيناس البنا

يحتاج مريض السكر إلى التركيز على تناول وجبات معتدلة ومتوازنة وفى المقابل تجنب أكلات معينة، وهناك بعض الفواكه المجففة مثل البرقوق التى تحتوى على مؤشر جلايسيمى منخفض جدًا مما يرفع مستويات السكر فى الدم ببطء شديد مقارنة بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمى المرتفع.

ووفقا لموقع هيلث سايد يُنصح مرضى السكر بتجنب بعض الفواكه المجففة مثل التمر والمشمش والزبيب، لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، وتحتوى هذه الفواكه المجففة على سكر طبيعى وسعرات حرارية، ما قد يؤدى إلى ارتفاع مفاجئ فى مستويات السكر فى الدم.

ويُنصح مرضى السكرى بمراقبة استهلاكهم دائمًا لتجنب تناول السكر بشكل غير مقصود واختيار خيارات منخفضة السكر للحفاظ على مستويات السكر فى الدم.

5 فواكه مجففة عليك تجنبها إذا كنت تعانى من مرض السكر

يمكن أن تعمل بعض الفواكه المجففة أيضًا كالسم لمرضى السكر لأنها ترفع مستويات السكر فى الدم بشكل مفاجئ، وإذا تم تناولها بشكل مفرط، فقد تؤدى أيضًا إلى مشاكل فى الجهاز الهضمى مثل الغازات والانتفاخ وعدم الراحة فى المعدة.

الزبيب

يُعرف الزبيب أيضًا باسم العنب المجفف، ويحتوى على سكر طبيعى وكميات وفيرة من الكربوهيدرات التي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، ويُنصح مرضى السكر بموازنة تناولهم للكربوهيدرات ما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم في أجسامهم.

التين المجفف

التين المجفف غني جدًا بالألياف والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، لكنه يحتوي أيضًا على سكر طبيعي وكربوهيدرات، وبسبب تناول الكربوهيدرات والسكر، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وقد يصبح مشكلة كبيرة لمرضى السكر.

البلح

مثل الفواكه المجففة الأخرى، يحتوي التمر أيضًا على سكريات طبيعية، خاصة الفركتوز والجلوكوز، والتى يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بغض النظر عن محتواه العالي من الألياف، يجب على الشخص المصاب بالسكري تجنب التمر لموازنة مستويات السكر في الدم.

مشمش مجفف

يحتوي المشمش المجفف على نسبة عالية جدًا من السكر بسبب محتواه المركّز، كما أنه غني جدًا بالألياف والفيتامينات، إضافة هذا إلى نظامك الغذائي بكميات زائدة يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم وقد يصبح مشكلة كبيرة لمرضى السكر.

المانجو المجففة

تحتوي المانجو المجففة على سكر طبيعي حيث تعمل عملية التجفيف على تركيز محتوى السكر فيها، تناول كمية صغيرة منه قد يرفع مستويات السكر في الدم مما يجعله محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لمرضى السكري، يوصى بشدة لمرضى السكري باستشارة الطبيب قبل إضافة الفواكه المجففة إلى نظامهم الغذائي لمعرفة الكمية المناسبة حسب حالتك الصحية.

ما المشاكل الأخرى التي يمكن أن تسببها الفواكه المجففة؟

تحتوي الفواكه المجففة على كمية عالية من السعرات الحرارية، وإذا تم تناولها بكميات زائدة، فسوف تسمح لك بزيادة الوزن، وتحتوي الفواكه المجففة أيضًا على الكبريتات التي يمكن أن تسبب الحساسية والربو لدى بعض الأفراد، يمكنك تناول الفواكه المجففة باعتدال مما يسمح لك بالحفاظ على صحتك والحفاظ على نظام غذائي متوازن.