5 عادات يومية لخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي

كتبت مروة هريدى

الكوليسترول مادة دهنية في الدم ضرورية لبناء خلايا صحية، ومع ذلك، فإن ارتفاع مستويات الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وفي حين أن الأدوية يمكن أن تساعد في إدارة مستويات الكوليسترول، فإن اتباع عادات يومية معينة يمكن أن تخفض الكوليسترول بشكل طبيعي، حسبما أفاد موقع "Healthline".

فيما يلى.. 5 عادات يمكن أن تساعدنا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية:



المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا

يعد النشاط البدني المنتظم أحد أكثر الطرق فعالية لخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي، ويمكن للمشي، وهو تمرين منخفض التأثير، أن يحسن صحة قلبك بشكل كبير، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن المشي السريع لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا يمكن أن يساعد في رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض نسبة الكوليسترول السيئ (LDL) وجدت دراسة نُشرت في جامعة هارفارد في عام 2023 أيضًا أن المشي المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إضافة الألياف القابلة للذوبان إلى نظامك الغذائي

يمكن للألياف القابلة للذوبان، الموجودة في الأطعمة مثل الشوفان والتفاح والفاصوليا، أن تساعد في خفض الكوليسترول، وتوصي الجمعية الوطنية للدهون بتناول 5 إلى 10 جرام من الألياف القابلة للذوبان يوميًا لتقليل الكوليسترول الضار بنسبة 5 إلى 10 بالمائة، وأكدت مراجعة في مجلة Nutrients في عام 2019 أن الألياف القابلة للذوبان تخفض مستويات الكوليسترول بشكل فعال، مما يجعلها ضرورية في نظامك الغذائي اليومي.

تناول الدهون الصحية

إن استبدال الدهون المشبعة والمتحولة بالدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون، ويمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بشكل كبير، وتساعد هذه الدهون على رفع مستويات الكوليسترول الحميد مع خفض مستوى الكوليسترول الضار، وتقترح جمعية القلب الأمريكية أن استبدال 5% فقط من تناولك اليومي للدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، إن تضمين مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك الدهنية، يمكن أن يعزز جهودك في خفض الكوليسترول.

تقليل تناول السكر

يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر بزيادة الدهون الثلاثية، والتي يمكن أن تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول، ويمكن أن يساعد تقليل تناول المشروبات والوجبات الخفيفة السكرية في خفض الدهون الثلاثية، وبالتالي الكوليسترول، ووجدت دراسة نُشرت في JAMA أن الأفراد الذين تناولوا كميات كبيرة من السكريات المضافة كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يكون اختيار المحليات الطبيعية مثل العسل باعتدال بديلاً أكثر صحة.

النوم بشكل كاف

النوم ضروري للصحة العامة، بما في ذلك الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول، وقد ارتبطت قلة النوم بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وانخفاض مستويات الكوليسترول الحميد، والأفراد الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة هم أكثر عرضة لارتفاع مستويات الكوليسترول، لذلك فإن التأكد من حصولك على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة.