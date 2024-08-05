كيف تساعد ممارسة الرياضة والنشاط البدني فى الوقاية من الأمراض؟

كتب – حسام الشقويرى

يكتسب مفهوم التمارين الرياضية كدواء قدرًا كبيرًا من الاهتمام بسبب الأدلة المتزايدة التي تسلط الضوء على تأثيرها على الوقاية من الأمراض وإدارتها، فمن صحتنا القلبية إلى صحتنا العقلية، فإن مزايا ممارسة النشاط البدني المنتظم بعيدة المدى ومتعددة الأوجه وفقا لما نشره موقع thehealthsite

وتؤثر التمارين الرياضية على الناس في جميع أنحاء العالم ولها مجموعة مذهلة من التأثيرات الضارة المتعلقة بالصحة، والتي ترتبط بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. على سبيل المثال، تم ربط سبعة أنواع من السرطان بأسلوب حياة غير نشط بدنيًا . و يتضمن النشاط البدني تحريك الأجزاء التي تنفق طاقة أعلى من الطاقة أثناء الراحة.

يمكن أن يشمل ذلك الأنشطة المتعلقة بالعمل أو الترفيه أو الروتين اليومي الذي يتم تنظيمه وتنفيذه لتحسين اللياقة البدنية أو الحفاظ عليها:

الاضطرابات الأيضية

يعد النشاط البدني أمرًا بالغ الأهمية في إدارة الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري والسمنة. تساعد التمارين الرياضية المنتظمة على تعزيز حساسية الأنسولين، وتسهيل امتصاص الجلوكوز في الخلايا وتنظيم مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل التمارين الرياضية على تعزيز فقدان الوزن والحفاظ عليه، وهي عوامل حاسمة في الوقاية من هذه الحالات وإدارتها.

الصحة العقلية

من أفضل الأمثلة على فوائد ممارسة الرياضة على الصحة دراسة كيف تحمي الرياضة الإنسان من الإجهاد، وتساعد على تحسين حالته المزاجية، وتعزز الشعور بالرفاهية. كما أنها تقلل من مستويات الكورتيزول، هرمون الإجهاد في الجسم، مما يؤدي إلى تحسين المرونة العقلية وإدارة الإجهاد بشكل أفضل.

الشيخوخة وطول العمر

لُقب التمرين بـ "نافورة الشباب" لقدرته على إبطاء الشيخوخة وإطالة متوسط العمر المتوقع. يكافح النشاط البدني المنتظم التدهور المرتبط بالعمر في كتلة العضلات والقوة والمرونة، مما يعزز الاستقلال الوظيفي وجودة الحياة حتى سن الشيخوخة.

الوقاية من السرطان

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والبروستات. يساعد النشاط البدني على تنظيم مستويات الهرمونات وتقليل الالتهابات وتعزيز وظيفة المناعة، وكل ذلك يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

صحة العظام

تعتبر تمارين تحمل الوزن، مثل المشي والجري وتمارين القوة، ضرورية للغاية للحفاظ على صحة العظام ومنع هشاشة العظام. تعمل هذه الأنشطة على تحفيز إعادة تشكيل العظام، مما يزيد من قوتها، وخاصة لدى كبار السن.

أمراض القلب والأوعية الدموية

تم الاعتراف بالتمارين الرياضية باعتبارها الأساس في الوقاية من أمراض القلب وإدارتها، مثل التمارين الهوائية مثل المشي وركوب الدراجات والسباحة وما إلى ذلك.