9 طرق لخفض الدهون الثلاثية والوقاية من الأمراض.. منها النوم الجيد

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يكون لنظامك الغذائي ونمط حياتك تأثير كبير على مستويات الدهون الثلاثية لديك، لذا، فإن تناول الدهون الصحية غير المشبعة بدلاً من الدهون المتحولة، وتقليل تناول الكربوهيدرات والسكريات المضافة، وممارسة الرياضة بانتظام هي بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، في هذا التقرير نتعرف على طرق بسيطة لخفض الدهون الثلاثية، بحسب موقع "تايمز ناو".

الدهون الثلاثية نوع شائع جدًا من الدهون في جسمك، لا تسبب الدهون الثلاثية السمنة فحسب، بل تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، مما يتسبب في حالات تهدد الحياة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وقال الأطباء أنه بعد تناول الطعام، يحول جسمك السعرات الحرارية التي لا تحتاجها إلى دهون ثلاثية ويخزنها في خلايا الدهون لاستخدامها في الطاقة لاحقًا.

وعلى الرغم من أن الدهون الثلاثية مصدر طاقة مهم لجسمك، فإن وجود الكثير من الدهون الثلاثية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



وبالتالي، هناك العديد من الطرق والوسائل لخفض مستويات الدهون الثلاثية من خلال تغييرات مختلفة في النظام الغذائي ونمط الحياة.

طرق خفض مستويات الدهون الثلاثية



قلل من تناول الكربوهيدرات

يمكنك المساعدة في تقليل الدهون الثلاثية بشكل كبير إذا قمت بالحد من الكربوهيدرات المكررة وزيادة الكربوهيدرات غير المكررة عالية الألياف. الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض ليست مغذية وتضيف السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي. لذلك، يجب عليك تضمين الأطعمة مثل الأسماك الزيتية، والحد من تناول السكر المضاف والحفاظ على الكربوهيدرات بنسبة 50-60% أو أقل من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

التمارين الهوائية

يمكن أن يؤدي ممارسة التمارين الهوائية لمدة ثلاثين دقيقة يوميًا، مثل المشي والركض وركوب الدراجات والسباحة، إلى خفض مستويات الدهون الثلاثية.

تمارين القوة

على الرغم من أن تدريبات القوة أو العمل بالأوزان لا يخفض الدهون الثلاثية بشكل مباشر فإن النشاط يمكن أن يعزز نتائج التمارين الهوائية تحرق العضلات الأقوى المزيد من السعرات الحرارية طوال اليوم، وليس فقط بعد التمرين. يؤدي حرق السعرات الحرارية إلى فقدان الوزن، مما يقلل من الدهون الثلاثية.

النوم الجيد والمنتظم

وفقًا للدراسات، فإن النوم غير المنتظم ونقص النوم يسببان مستويات عالية من الدهون الثلاثية، ربما بسبب التغيرات الهرمونية التي تزيد من إنتاج الدهون الثلاثية. وبالتالي، فإن أولئك الذين ينامون أقل من خمس ساعات يوميًا لديهم خطر أعلى من مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة. لتحسين جودة نومك والمساعدة في خفض الدهون الثلاثية، يمكنك تحديد روتين مناسب لوقت النوم.

فقدان الوزن

يعد فقدان الوزن من أهم جوانب الجسم الصحي، وإذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن، فإن فقدان 5-10 % من وزن جسمك يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 20%.

استخدم زيوتًا صحية للطهي

من بين أفضل الطرق لتقليل الدهون الثلاثية استبدال الدهون المشبعة مثل السمنة والزيوت غير الصحية، وقم بزيادة تناول الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور.

الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يخفض مستويات الدهون الثلاثية ويحسن صحتك العامة يزيد التدخين من مستويات الدهون مما يسبب خطرًا أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الفحص المنتظم لمرضى السكري

إذا كنت مصابًا بالسكري، فيجب عليك فحص نسبة الدهون في الدم بانتظام، أو حسب توصية طبيبك. تتطلب اختبارات الصيام سحب الدم بعد 9-12 ساعة على الأقل من عدم تناول الطعام.

النطاق الصحي للدهون الثلاثية هو 150 مجم / ديسيلتر أو أقل.

ابحث عن الآثار الجانبية الضارة للأدوية

في كثير من الأحيان، يمكن أن تؤدي بعض الأدوية والعقاقير الموصوفة إلى آثار جانبية مثل زيادة مستويات الدهون الثلاثية. بعض هذه هي:

-مدرات البول

-الإستروجين والبروجستين

-الريتينويدات

-الستيرويدات