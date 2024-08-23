الصبح ولا بالليل.. اعرف التوقيت الصحيح لتناول مكملات أوميجا 3

كتبت إيناس البنا

توفر أوميجا 3 العديد من الفوائد الصحية لضمان الأداء الأمثل لصحة قلبك وعضلاتك وعظامك ودماغك ومفاصلك، كما تعد أحماض أوميجا 3 المعروفة أيضًا باسم الدهون الصحية ضرورية للأمراض الالتهابية أيضًا.

يساعد تناول الدهون الصحية بانتظام على تخفيف خطر الإصابة بالسرطان والاكتئاب، وفقًا للخبراء حسب موقع هيلث سايد، وهى متوفرة فى الغالب بكثرة فى الأطعمة مثل بذور الكتان والأسماك والجوز والمكسرات الأخرى.

ومع ذلك في بعض الأحيان لا تكون الدهون الصحية المتوفرة بشكل طبيعي كافية لدعم جسم الإنسان، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين لا يتناولون بانتظام أطعمة غنية بالدهون الصحية، فقد يصابون بنقص يمكن أن يؤثر لاحقًا على صحتهم العامة، لهذا السبب، غالبًا ما يوصي الأطباء بالمكملات الغذائية بجرعة مناسبة.

الجرعة العامة كبسولة واحدة كل يوم لكن ما هو أفضل توقيتات تناول مكملات أحماض أوميجا 2 الدهنية؟

متى يجب عليك تناول مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية؟

إذا تناولت أوميجا 3 أثناء العشاء إلى جانب وجبتك، فقد تفيد صحة قلبك بالإضافة إلى العضلات والأمراض الالتهابية.

لكن تناول أوميجا 3 في الصباح مع وجبة الإفطار هو أسوأ شيء، حيث يمكن أن يؤثر على إيقاعك اليومي وأكسدة حمض المعدة بسبب المعدة الفارغة، لذا يوصى تناولها دائمًا مع الطعام وفي الليل.

الفوائد الصحية لأوميجا 3

تعزز صحة القلب

تبين أن تناول كمية كافية من أوميجا 3 يخفض مستويات الدهون الثلاثية، ويخفض مستويات الكوليسترول الضار، ويدعم صحة القلب.

يقلل من الالتهابات

تشير الأبحاث إلى أن أوميجا 3 توفر تأثيرات مضادة للالتهابات للأنسجة فى جميع أنحاء الجسم.

تحسن الوظيفة المعرفية

أحد الأدوار المهمة لأوميجا 3 هو أن مضادات الأكسدة الخاصة بها يمكن أن تساعد فى حماية أغشية الخلايا، بما فى ذلك تلك الموجودة حول خلايا الدماغ.

يحمي صحة العين

تلعب أوميجا 3 دورًا مهمًا في صحة العين، حيث وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من أوميجا 3 في الدم يتمتعون بالحماية بشكل كبير من التنكس البقعي المرتبط بالعمر أيضًا.