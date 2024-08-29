محافظ القاهرة يلتقى السفير الفرنسى لبحث التعاون المشترك

كتب سيد الخلفاوى

التقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، وقد أكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التى تربط مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بينهما فى كثير من المجالات.

واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة كواحدة من أهم المدن التاريخية والتراثية على مستوى العالم وجهود الدولة المصرية فى القضاء على المناطق غير الآمنة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في فى تطوير البنية الأساسية وإنشاء المدن الحديثة فى كافة محافظات مصر وكان أهمها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمساعد وداعم عمراني لمدينة القاهرة مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية ستسهم فى تخفيف الضغط المرورى والسكانى عن القاهرة، كما كان لمشروعات الطرق الحديثة التى أنشأتها الدولة المصرية بالغ الأثر فى تحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، وتسهيل ربط مناطق القاهرة ببعضها باعتبارها أساس التنمية والاستثمار .



وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية فى حرصها على التحديث لم تغفل فى الوقت ذاته القيام بتطوير القاهرة التاريخية والحفاظ عليها وإحياء تراثها ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحويل المناطق التاريخية والتراثية بالعاصمة إلى متحف مفتوح لجذب الاستثمار السياحى بالتعاون مع عدة جهات دولية ومحلية .

وأكد محافظ القاهرة على وجود مشروعات كثيرة يتم التعاون من خلالها مع الجانب الفرنسى من بينها الحفاظ على التراث، وتطوير المناطق غير الآمنة، ورفع كفاءة البنية التحتية خاصة الصرف الصحي مؤكداً انه سيتم عقد لقاءات بين الجانبين لتفعيل التعاون في مجالات الثقافة، والتدريب على ريادة الأعمال خاصة للسيدات في الأحياء العشوائية بما يعود بمردود اقتصادي عليهم خاصة مع اهتمام الدولة المصرية بالحرف اليدوية والتراثية.

وأكد السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة علي استعداد السفارة للمشاركة في خطط محافظة القاهرة المستقبلية لتطوير القاهرة لما للقاهرة من بعد ديموغرافي واقتصادي هام ،مؤكدا استعداد المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والمعهد الوطني الفرنسي للمشاركة في الحفاظ على تراث القاهرة.



ووجه السفير الفرنسى الشكر لمحافظ القاهرة علي الدعم المتواصل المقدم للفعاليات التي تقيمها السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والمساعدة على استصدار رخصة بناء مكتبة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية .



وأشار السفير الفرنسي الي وجود تعاون بين الحكومة والشركات الفرنسية، مع الحكومة المصرية في عدد من المشروعات الخاصة بمجال النقل والمواصلات وعلي رأسها انشاء بعض خطوط مترو الانفاق، وتطوير محطتي الصرف الصحي بالجبل الأصفر وحلوان مشيراً الي انه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية علي تطوير الخط الأول لمترو الانفاق بالقاهرة مع استمرار استخدام المواطنين له في سابقة ستكون نموذجاً عالمياً.