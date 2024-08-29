الحفار أعلى العقار.. شاهد وسيلة إزالة الأدوار المخالفة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تستخدم محافظة القاهرة الحفارات "الكراكة" في أعمال هدم العقارات المخالفة، وذلك من خلال صعود الحفار أعلى العقار وهدم بشكل تنازلى من الأعلى للأسفل، وهو ما اثار انتباه الماره بالقرب من العقارات الجارى هدمها بعدة مناطق بالقاهرة نظرا لمخالفتها القانون.

وتستخدم محافظة القاهرة ونش ضخم لرفع الحفار أعلى العقار، ويتم الحمل بحذر أعلى السطح وبشكل تدريجى، وتحت إشراف مهندس ويقود الحفار عامل مدرب على هذه الأنواع من الأعمال حفاظا على السلامة الإنشائية للعقار في حالة هدم طابق أو طابقين فقط من العقار، وكذلك الحفاظ على العقارات المجاورة.

وكان محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، تفقد إزالة دورين مخالفين بكل من العقار الكائن بالقطعة 6480، والقطعة 6407 بالحى الخامس بـ الهضبة الوسطى بالمقطم، مطالبا المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء فى ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجى التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالى الصادر برقم 187 لسنة 2023 فى ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كافة المبانى المخالفة خاصة التى تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذى يمنع التصالح على المخالفات التى تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.





الحفار أعلى العقار لإزالة الأدوار المخالفة



ازالة العقارات المخالفة



اعمال الازالة باستخدام الحفار



الحفار أعلى العقار



رفع الحفار باستخدام الونش



الونش يرفع الحفار أعلى العقار



الونش