تفاصيل حركة تنقلات رؤساء الأحياء بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن حركة تنقلات رؤساء الأحياء والدفع بوجوه جديدة التى تمت هذا الأسبوع تأتى فى إطار استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بالمحافظة، وكذلك لضبط منظومة العمل فى الأحياء التى خلت بعد تصعيد عدد من رؤسائها للمناصب الأعلى فى الحركة التى أصدرتها وزيرة التنمية المحلية مؤخرًا.

وأكد محافظ القاهرة على وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون مؤكدًا على أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

كان محافظ القاهرة قد أصدر قرارا بتكليف محمد عبد الوهاب محمد سيد رئيسًا لحي مصر الجديدة حيث كان يشغل منصب رئيس حي حدائق القبة ، وتم تعيين سحر محمد عكاشة السيد رئيسًا لحي النزهة حيث كانت تشغل منصب رئيس حي غرب مدينة نصر ، وعبد الله عزت محمود السيد رئيسًا لحي مصر القديمة وكان يشغل منصب رئيس حي الزاوية الحمراء ، وتم تعيين أحمد إبراهيم أحمد حسانين رئيسًا لحي حلوان وكان يشغل منصب رئيس حي التبين، وشريف محمد شريف مكاوي رئيسًا لحي غرب مدينة نصر حيث كان يشغل سكرتير حي دار السلام ، ومنال محمود أحمد رئيسًا لحي التبين وكانت تشغل منصب سكرتير حي المعادي .

وشملت حركة رؤساء الأحياء بالقاهرة تعيين محمود محمد محمود حسن ابو بيه رئيسًا لحي الساحل حيث كان يشغل استشاري الإدارة المركزية لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، وفيفي عبد الغني عبده السعيد، رئيسًا لحي الخليفة حيث كانت تشغل منصب سكرتير الحي، وأحمد محمد محمدي السيد، رئيسًا لحي الزاوية الحمراء، حيث كان قائمًا بأعمال رئيس حي الساحل .

وتضمنت الحركة تعيين حاتم محمود عطية محمد رئيسًا لحي حدائق القبة، حيث كان يشغل منصب سكرتير حي الموسكي، وعبد العزيز سيد محمد عامر رئيسًا لحي منشأة ناصر، بعد أن كان يشغل منصب سكرتير حي الأزبكية، ومحمد فايز محمد إبراهيم رئيسًا لحي المرج وكان يشغل منصب سكرتير رئيس حي المرج.