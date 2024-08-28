محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة المبانى المخالفة بالهضبة الوسطى بالمقطم

كتب سيد الخلفاوى

واصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولاته التفقدية اليومية لمتابعة أعمال إزالة المبانى المخالفة بالعاصمة، حيث تفقد إزالة دورين مخالفين بكل من العقار الكائن بالقطعة 6480، والقطعة 6407 بالحى الخامس بـ الهضبة الوسطى بالمقطم.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء فى ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجى التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالى الصادر برقم 187 لسنة 2023 فى ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كافة المبانى المخالفة خاصة التى تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذى يمنع التصالح على المخالفات التى تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.

كما دعا محافظ القاهرة المواطنين بضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالى حيث انه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون.



رافق المحافظ فى جولته المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعددا من قيادات المحافظة.

ازالة مخالفات بناء



مخالفات بناء



المحافظ يتفقد ازالة المخالفات