محافظة القاهرة تنفذ توسعات المرحلة الثانية لمنطقة ألماظة

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إعادة تخطيط وتطوير منطقة ألماظة بحي مصر الجديدة ، والإشراف علي أعمال إزالات المرحلة الثالثة بعدد (72) عقار وذلك بعد صرف التعويضات والمستحقات المالية ، وفقا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

رافق نائب محافظ القاهرة فى الجولة محمد عبد الوهاب رئيس حي مصر الجديدة، ويذكر أن محافظة القاهرة تقوم بالتعاون مع أجهزة الدولة، في إزالة العقارات المتعارضة مع تطوير شارع حسين كامل سليم، و سيتم تطوير الشارع، نظرا لأهميته، حيث يعد مدخلا ومحورا حيويا يربط شرق القاهرة بطريق السويس، وسيسهم تطويره في انفراجة مرورية كبيرة.



وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تفقد أعمال تطوير وإعادة تخطيط المنطقة المحيطة بمحور طريق حسين كامل سليم بألماظة وهو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتداد لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.



وأكد محافظ القاهرة أنه تم صرف التعويضات القانونية اللازمة بالتوافق مع المواطنين قبل بدء أعمال التطوير.