كيف تحمى نفسك من السرطان؟ مشروب هيساعدك

كتبت فاطمة ياسر

الكركم نوع شائع من التوابل المهمة كما أنه أصبح إضافة مهمة فى العديد من المشروبات لفوائده عديدة، فهو يمكن أن يكون إضافة صحية لنظامك الغذائى، وخلال التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، سنتعرف على أبرز فوائده الصحية، ومنها..

- يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات

إذا كانت عضلاتك تتألم بسهولة وتؤلمك المفاصل طوال الوقت، فيجب أن تحاول إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي. فهو يحتوي على مركب حيوي يسمى الكركمين، والذي يعمل كمسكن للألم ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتسكين الآلام الشائعة، وبسبب هذه الخصائص قد يلعب دورًا مهمًا في تقليل مخاطر العديد من الحالات، مثل أمراض القلب ومشاكل المفاصل مثل التهاب المفاصل، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Oxidative Medicine and Cellular Longevity.

- غنى بمضادات الأكسدة

الكركم غنى بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم. والجذور الحرة هي تلك الجزيئات المزعجة التي يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي وتضر بخلاياك، ويساعد الكركمين في تحييد هذه الجذور الحرة، مما يقلل من الضرر التأكسدي ويدعم الصحة العامة، كما هو موضح في دراسة نشرت في مجلة مضادات الأكسدة، ويعمل هذا التأثير المضاد للأكسدة على إبطاء الشيخوخة ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

- يخفف الألم

إذا كنت تعاني من آلام مزعجة لا تزول، فقد يكون الكركم علاجًا فعالًا لك، حيث يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومركبات الكركمين التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم، وخاصة آلام المفاصل وآلام العضلات، يساعد الكركم في تقليل الانزعاج المرتبط بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام عن طريق تقليل الالتهاب في الجسم"، لذا أضف مسكن الألم الطبيعي هذا لإدارة الانزعاج.

- يعزز وظائف الكبد

من فوائد الكركم أيضًا تأثيره الإيجابي على وظائف الكبد، يعد الكبد أحد الأعضاء الحيوية في الجسم التي تعمل بجد لتصفية السموم، وثبت أن الكركمين يعزز وظائف الكبد عن طريق زيادة إنتاج الصفراء، مما يساعد على تكسير الدهون وإزالة السموم، علاوة على ذلك كشفت دراسة نُشرت في مجلة BMC للطب التكميلي والبديل أن التأثير المضاد للأكسدة للكركم قد يحمي حبيبك من التلف بسبب السموم.

- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يمكن للكركم أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويحسن الصحة العامة، وتشير الأبحاث التي نشرتها مجلة Journal of Nutrients إلى أن الكركمين عُثر عليه كعشب مفيد في علاج السرطان، قد يساعد في تثبيط نمو وتطور الخلايا السرطانية ومنع انتشارها، في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن دمج الكركم في نظامك الغذائي قد يكون وسيلة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

- يساعد على الهضم

هل تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي بشكل متكرر؟ إذا كان الأمر كذلك، أضف الكركم إلى روتينك اليومي. من المعروف أن الكركم يحفز إنتاج الصفراء، مما قد يساعد في هضم الدهون بسرعة وتقليل التهاب الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد خصائص الكركم المضادة للأكسدة والالتهابات في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، وفقًا لدراسة نُشرت في Metabolic Brain Disease.

- يعزز الذاكرة

لا يدعم الكركمين صحتك الجسدية فحسب، بل إنه مفيد أيضًا لصحتك الإدراكية، فقد أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Neural Regeneration Research أن الكركم يمكن أن يعزز الذاكرة والوظائف الإدراكية. كما يساعد في تقليل خطر الالتهابات والأضرار التأكسدية التي قد تلعب دورًا في مرض الزهايمر.

- يحارب الجذور الحرة

كما ذكرنا سابقًا، يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة. الجذور الحرة هي جزيئات شديدة التفاعل يمكن أن تلحق الضرر بخلاياك وتؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، من خلال تحييد هذه الجذور الحرة، يساعد الكركم في حماية خلاياك من التلف التأكسدي ويدعم الصحة العامة، وفقًا لمجلة مضادات الأكسدة، هذا التأثير المضاد للأكسدة مهم بشكل خاص للحفاظ على صحة الخلايا ومنع الشيخوخة المبكرة.

- يساعد في إدارة الاكتئاب

لوحظ أن الكركم يساعد في تحسين الصحة العقلية من خلال تقليل خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب، وقد يكون للكركمين الموجود في الكركم تأثيرات معززة للمزاج يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب، لكن تذكر أنه ليس بديلاً عن العلاجات التقليدية لمشاكل الصحة العقلية. إنه مجرد وسيلة لتوفير بعض الدعم الإضافي للصحة العقلية.