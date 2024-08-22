مشروب للحفاظ على النشاط والطاقة خلال ممارسة الرياضة فى الصيف

كتبت مروة محمود الياس

بعض العصائر والسوائل اليومية والمشروبات الصحية هى الوقود للشعور بالطاقة والحيوية على مدار اليوم، خاصة إذا كان الطقس حارا حيث تنخفض الطاقة بشكل كبير، ويشعر فيه الشخص بحالة من الوهن والضعف والهبوط.

ووفقا لتقرير نشر في موقع هيلز شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والغذاء، فإن هناك الكثير من العصائر والمشروبات الصحية والسوائل التي تعزز من طاقة الجسم وقوته وسلامته، وتحميه من أعراض الجفاف كالعطش وجفاف الفم والجفاف في الجسم والهزلان والضعف العام ورعشة الأطراف وغيرها من أعراض الجفاف، وهي مناسبة في الوقت ذاته لمتبع الرجيم والرياضيين الذين يحسبون سعراتهم الحرارية اليومية بحيث لا تتعدى الخط المسموح.

عصير الرمان مشروب يمكن أن يساعد الرياضيين ومتبعي أنظمة الدايت ومتبعي الأنظمة الغذائية التي تهدف لفقدان الوزن والسمنة الموضعية، وأضاف التقرير أن الرمان من أهم وأبرز العصائر والمستخلصات الطبيعية التي تعزز من حرق الدهون وتقليل اكتسابها، فضلا عن تعزيز الشعور بالطاقة والحيوية، لأن به عناصر غذائية صحية تهدف لفقدان الوزن وتعمل على زيادة معدل الحرق ولأن سعراته الحرارية منخفضة للغاية فهو مناسب للتغذية وتعلية نسبة الحرق فى الجسم.

وتابع التقرير أن الرمان يزيد من حركية المعدة ويعزز من الطاقة والقوة فضلا عن أنه يشعر بالامتلاء لفترة جيدة ويقلل من الشعور بالخمول والوهن، فيعطيك دفعة وطاقة إذا كنت تشعر بالهبوط العام أثناء الطقس الحار، لكن عاد التقرير محذرا من تناول مشروب الرمان لمن لديهم مشكلات حادة بالجهاز الهضمى مثل القرح والإسهال الشديد وغيرها من الاضطرابات لأنه قد يزيد من حدة الأعراض.