مشروبات تزيد تليف الكبد الدهنى.. منها مشروبات الطاقة

كتبت فاطمة خليل

أوضح الأطباء أن هناك مشروبات شائعة يفضلها العديد من الشباب، لكنها تزيد من تليف الكبد الدهنى وتؤدى إلى فشل الكبد، وأبرز هذه المشروبات هى: الصودا ومشروبات الطاقة المليئة بالسكر، مما يزيد من مقاومة الأنسولين ما يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم ويؤثر على الكبد، بحسب موقع "تايمز ناو".



الكبد الدهنى وتليف الكبد هما أسوأ الحالات التى يمكن أن يمر بها الكبد، يتضمن مرض الكبد الدهنى وجود دهون زائدة فى الكبد، مما يسبب أضرارًا بالغة، وتنظيم المواد الكيميائية فى الدم، وتنظيم التمثيل الغذائى، وإزالة السموم من المواد الكيميائية، وبينما توجد العديد من العوامل المساهمة، فإن أحد عوامل الخطر البسيطة والمتجاهلة قد يكون اختيارك للمشروبات.

ما المشروبات التى تشكل خطورة على الكبد؟

يعتقد الكثير من الناس أن المشروبات الغازية صحية ويتناولونها بدلاً من الماء، في حين أن المشروبات الغازية غالبًا ما تروج لمزاعم مثل "خالية من السكر" و"خالية من السعرات الحرارية"، فإنها تساهم بشكل كبير فى زيادة مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون فى الجسم لدى المراهقين.

كما أن تناول الصودا يوميًا يرتبط بارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بالأحداث الوعائية إلى جانب مرض السكر من النوع 2.

المشروبات الغازية محملة بالسكريات المضافة التى يمكن أن تؤدى إلى مقاومة الأنسولين التى تسبب الكبد الدهنى.

وإن الاستخدام المفرط لمشروبات الطاقة له آثار ضارة خطيرة على الكبد، ووفقاً للدراسات من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بتناول مشروبات الطاقة، حيث تحتوى هذه المشروبات على نسبة عالية من السكر مما يسبب تفاقم الكبد الدهنى.

وقال الخبراء إنه مقارنة بالسكريات الأخرى يمكن للكبد التعامل مع الفركتوز الموجود فى مشروبات الطاقة بشكل تفضيلى، مما يتسبب فى تراكم غير طبيعى للدهون يمكن أن يتطور إلى ندبات وتلف الكبد.

وفقًا لدراسة نُشرت فى المجلة الطبية البريطانية يقول الباحثون إن استهلاك مشروبات الطاقة يمكن أن يكون ضارًا أيضًا بالكبد لدرجة أنه يمكن أن يسبب التهاب الكبد الحاد، وهو مميت فى الغالب.

ماذا تشرب كمشروب لصحة الكبد؟

يوصى الأطباء بشرب الشاى والقهوة اللذين يساعدان فى تقليل خطر تلف الكبد وسرطان الكبد وتطور أمراض الكبد، كما يمنع كلاهما مرض الكبد الدهني عن طريق تقليل تراكم الدهون والالتهابات وزيادة مضادات الأكسدة في الكبد، ويحفز كل من الشاي والقهوة المحملان بالكافيين، عملية الالتهام الذاتي، وهى عملية تساعد الخلايا التالفة على العيش لفترة أطول والعمل بشكل أفضل.