هذه الإضافة البسيطة إلى قهوتك الصباحية.. تجعل فوائدها مضاعفة

كتبت مروة محمود الياس

القهوة هي المشروب الصباحي المميز لدى الكثير من الأشخاص، هذا المشروب الذي يوفر اليقظة والانتباه وأيضًا الشعور بالشبع ففوائد القهوة كثيرة ومتعددة، فوفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن القهوة تعزز من اليقظة والوظائف الإدراكية، وتعزز من القدرة على التخلص من الدهون والوزن الزائد والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة أيضًا.

ووفقًا للتقرير فإن القهوة بفوائدها العظيمة يجب أن تكون مشروبا صحيًا ومفيدًا وهناك بعض الإضافات عليها قد تجعلها غير صحية وبعض الإضافات الأخرى قد تحولها إلى مشروب صحي مميز ومفيد.

وفقًا للتقرير فإن هناك بعض الإضافات التي يمكن أن تضاف إلى القهوة وتجعلها أكثر فائدة وتضاعف من فوائدها العظيمه، مثل القرفة فالقليل من القرفة على القهوة قد يعزز من نكهتها وكذا فائدتها وبشدة ويزيد من فرص تقليل حدة نسب الكوليسترول في الدم، وتقليل فرص الإصابة بضيق الشرايين وغيرها من المشكلات التي تترتب على زيادة الدهون والكوليسترول في الدم.

القليل من القرفة أيضًا قد يعزز من خفض نسب سكر الدم وجعل هذا المشروب صحي ومفيد ولا يسبب ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة السكر في الدم، سواء عند الأصحاء أو عند مرضى السكر أيضًا.

وينصح التقرير بضرورة الإهتمام بتقليل كمية القرفة وعدم زيادتها حتى لا تتحول فائدتها إلى أضرار، مع تعزيز فوائدها من خلال عدم إضافة السكر أو إضافة أي مكون غير صحي لمشروب القهوة.

وفي السياق الذاته قال الدكتور محمود بخيت استشاري الباطنة، إن القهوة يجب أن يتم تناولها باعتدال وعدم الإفراط في تناولها هو الذي يجعلها صحية ومفيدة ويجعل فوائدها يستفيد بها متناولها يوميًا، فهي تعزز من الشعور بالشبع وتعمل على تخفيف حدة الشعور بالجوع الحاد فضلاً عن تعزيزها الحركية فى المعدة، وجودة الهضم والتمثيل الغذائي الأمثل.

كذلك تساعد القهوة على تعزيز اليقظة والتركيز ما دامت في نسبها المعتدلة، ولكن يجب أن تكون بكميات قليلة فلا يتخطى متناولها عدد 2 فنجان على مدار اليوم، ويفضل أن تكون الإضافات عليها إضافات صحية مثل القرفة الصحية، التي تعزز الحرق وتعزز من خفض معدلات سكر الدم، كذلك تعزز القرفة من سلامة الأمعاء وتعزيز الدورة الدموية وتحسين حركية المعدة والهضم بشكل عام، ولكن يجب الإنتباه لكمية القرفة المضافة لان الكميات الكبيرة منها قد تسبب أضراراً صحية فقد تسبب بعض الحساسية والتحسس داخل الفم، فضلا عن أنها قد تسبب مشكلات بالمعدة وتسبب مشكلة هضمية أو حرقة بالأمعاء.