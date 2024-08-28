اليوم السابع
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ملتقى لوجوس بالكنيسة الأرثوذكسية يستضيف أحد أبطال نصر أكتوبر

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 11:21 م
ملتقى لوجوس بالكنيسة الأرثوذكسية يستضيف أحد أبطال نصر أكتوبر ملتقى لوجوس بالكنيسة الأرثوذكسية يستضيف أحد أبطال نصر أكتوبر
كتب: محمد الأحمدى

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استضاف ملتقى لوجوس الرابع لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الثلاثاء، اللواء طيار محارب سمير عزيز ميخائيل، وهو أحد أبطال القوات الجوية في نصر أكتوبر 1973، كما شارك في حرب الاستنزاف وكان من أبطال السرب 46 لواء جوي 104، في ندوة بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، ودار حوار بين ضيف الملتقى وبين الشباب المشاركين حول دور الشباب تجاه الوطن، كما استقبل أسئلتهم، وناقشه قداسة البابا في بعض الموضوعات التي تخص الوطن والشباب.

ويناقش الملتقى الرابع لشباب لوجوس محاور أربعة في إطار عنوانه "خد خطوة" وهي خد خطوة نحو الله، نفسك، مجتمعك، هويتك القبطية، ويتضمن جرعات روحية وتثقيفية تحقيقًا لهدفه "خد خطوة".

وتحتضن ملتقيات لوجوس للشباب منذ بدايتها عام 2018، شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جميع الإيبارشيات من خارج وداخل مصر. تحت شعار "العودة إلى الجذور" للشباب من خارج مصر بينما تحمل ملتقيات شباب الداخل شعار "التمتع بالجذور". وتهدف إلى تأصيل روح الفرح بصورة حيّة مُعاشة في نفوس الشباب، الذين يعدون مستقبل الكنيسة، وتدريبهم على التلامس مع محبة المسيح وسط الضغوط والمشغوليات التي تواجههم في حياتهم اليومية، إلى جانب نتمتع بجذور كنيستنا وبلدنا مصر.

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الكنيسه الارثوذكسية

البابا تواضروس الثانى

ملتقى لوجوس

ملتقى لوجوس للشباب



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