تعرف على برنامج البابا تواضروس فى ثاني أيام ملتقى لوجوس مع شباب الكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

شهد اليوم الثاني لملتقى لوجوس الرابع للشباب، فقرات عديدة ومتنوعة، بدأت بالقداس الإلهي فجرًا، والذي تولى خدمته قداسة البابا تلاه، بعد تناول شباب الملتقى وجبة الإفطار، محاضرة لنيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، الذي تحدث عن أن الله يعمل بإمكانياتنا حتى أقل الإمكانيات، داعيًا كل شباب إلى وضع إمكانياته بين يدي الله.

كما ألقى رجل الأعمال كريم سامي سعد محاضرة عن خطوات تأسيس مشروعك الخاص وتطويره.

وتضمنت الفترة المسائية مجموعات عمل تضمنت إحداها مشاركة قداسة البابا في مناقشات موسعة في العديد من الموضوعات التي أفرزتها أسئلتهم وحدثهم قداسته عن الكنيسة القبطية في مصر وانتشارها الحالي خارجها، بينما حوت إحدى المجموعات أشغالًا يدوية، وأخرى، بانوراما عن الذكاء الاصطناعي (AI) وكيفية الاستفادة به في الخدمة الكنسية، ومجموعة درس كتاب.



وأقيمت ندوة حضرها فريق "بانوراما برشا" أبطال فيلم "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، وهو أول فيلم مصري على الإطلاق يفوز بإحدى جوائز مهرجان "كان" جرى خلالها استعراض تجربة الفريق كنموذج مجتمعي ناجح له رسالة.

وتناولت مجموعات العمل الثانية دراسة كتاب مقدس اختصت بموضوع الملتقى "خد خطوة".

واختتم اليوم بالتسبحة اليومية التي صلاها شباب الملتقى في أجواء روحية مفرحة.

ويناقش الملتقى الرابع لشباب لوجوس محاور أربعة في إطار عنوانه "خد خطوة" وهي خد خطوة نحو الله، نفسك، مجتمعك، هويتك القبطية.

وتحتضن ملتقيات لوجوس للشباب منذ بدايتها عام ٢٠١٨، شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جميع الإيبارشيات من خارج وداخل مصر. تحت شعار "العودة إلى الجذور" للشباب من خارج مصر بينما تحمل ملتقيات شباب الداخل شعار "التمتع بالجذور". وتهدف إلى تأصيل روح الفرح بصورة حيّة مُعاشة في نفوس الشباب، الذين يعدون مستقبل الكنيسة، وتدريبهم على التلامس مع محبة المسيح وسط الضغوط والمشغوليات التي تواجههم في حياتهم اليومية، إلى جانب نتمتع بجذور كنيستنا وبلدنا مصر.