مجموعة نقاشية للبابا تواضروس الثانى مع شباب ملتقى لوجوس.. صور

كتب: محمد الأحمدى

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إحدى مجموعات العمل للشباب ضمن برنامج ملتقى لوجوس الرابع للشباب الذي تجري فعالياته حاليًا في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، تحت عنوان "خد خطوة".

وتعد المجموعة التي التقاها قداسة البابا واحدة من الخمس مجموعات المكونة لأعضاء الملتقى. وحدثهم قداسته عن الكنيسة القبطية في مصر وانتشارها الحالي خارجها، استمع للعديد من أسئلتهم في مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم، ومن المقرر أن يلتقي قداسة البابا باقي المجموعات الخمس على مدار أيام الملتقى.

ويناقش الملتقى الرابع محاور أربعة في إطار عنوانه "خد خطوة" وهي خد خطوة نحو الله، نفسك، مجتمعك، هويتك القبطية.

تحتضن ملتقيات لوجوس للشباب منذ بدايتها عام 2018، شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جميع الإيبارشيات من خارج وداخل مصر. تحت شعار "العودة إلى الجذور" للشباب من خارج مصر بينما تحمل ملتقيات شباب الداخل شعار "التمتع بالجذور". وتهدف إلى تأصيل روح الفرح بصورة حيّة مُعاشة في نفوس الشباب، الذين يعدون مستقبل الكنيسة، وتدريبهم على التلامس مع محبة المسيح وسط الضغوط والمشغوليات التي تواجههم في حياتهم اليومية، إلى جانب نتمتع بجذور كنيستنا وبلدنا مصر.



مجموعة نقاشية للبابا تواضروس الثانى مع شباب ملتقى لوجوس (1)



مجموعة نقاشية للبابا تواضروس الثانى مع شباب ملتقى لوجوس (2)