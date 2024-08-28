جولات سياحية تثقيفية لشباب الكنيسة بملتقى لوجوس "خد خطوة".. صور

كتب: محمد الأحمدى

تضمن اليوم الثالث من أيام ملتقى لوجوس الرابع لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر، عدة جولات سياحية لبعض الأماكن بمدينة الإسكندرية وتم توزيع الشباب على ثلاثة أفواج، حيث زاروا القاعدة البحرية بمنطقة رأس التين، ومكتبة الإسكندرية، وقصر السلاملك بالمنتزه (وهو قصر تم تشييده في نهاية القرن الـ 19 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني).

كما زار شباب الملتقى المتحف اليوناني الروماني بمنطقة الرمل، واختتمت الجولة بزيارة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

ويناقش الملتقى الرابع لشباب لوجوس محاور أربعة في إطار عنوانه "خد خطوة" وهي خد خطوة نحو الله، نفسك، مجتمعك، هويتك القبطية، ويتضمن جرعات روحية وتثقيفية تحقيقًا لهدفه "خد خطوة".

وتحتضن ملتقيات لوجوس للشباب منذ بدايتها عام 2018، شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جميع الإيبارشيات من خارج وداخل مصر. تحت شعار "العودة إلى الجذور" للشباب من خارج مصر بينما تحمل ملتقيات شباب الداخل شعار "التمتع بالجذور". وتهدف إلى تأصيل روح الفرح بصورة حيّة مُعاشة في نفوس الشباب، الذين يعدون مستقبل الكنيسة، وتدريبهم على التلامس مع محبة المسيح وسط الضغوط والمشغوليات التي تواجههم في حياتهم اليومية، إلى جانب نتمتع بجذور كنيستنا وبلدنا مصر.



جولات سياحية تثقيفية لشباب الكنيسة بملتقى لوجوس



جولات سياحية تثقيفية لشباب الكنيسة



ملتقى لوجوس الرابع لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية