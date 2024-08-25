البابا تواضروس الثانى يصلي قداس ملتقى لوجوس الرابع للشباب

كتب: محمد الأحمدى

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد القداس الإلهي في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك في إطار فعاليات ملتقى لوجوس الرابع للشباب الذي افتتحه قداسته بالمركز ذاته مساء أمس.

ويشارك في ملتقى لوجوس الرابع للشباب، شباب إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر. تحت عنوان "خد خطوة"، وذلك في سياق الشعار العام لملتقيات لوجوس لشباب الكنيسة داخل مصر وهو "التمتع بالجذور".

ويناقش الملتقى الرابع محاور أربعة في إطار عنوانه "خد خطوة" وهي خد خطوة نحو الله، نفسك، مجتمعك، هويتك القبطية.