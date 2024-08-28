أسباب عدم وضوح الرؤية لدى مرضى السكري وطرق الوقاية

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يكون ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري مصدرًا للعديد من المشكلات الصحية، بدءًا من مشاكل الكلى وتلف الأعصاب إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر أيضًا على الأوعية الدموية في بصر الشخص، مما يؤدي إلى ضعف البصر أو فقدانه. وفقا لما نشره موقع healthshots

عندما يتعلق الأمر بعدم وضوح الرؤية لدى مرضى السكري، فهناك العديد من العوامل التي قد تسبب ذلك، ومنها:



اعتلال الشبكية السكري: تحدث هذه الحالة عندما تتسبب مستويات السكر المرتفعة في الدم في إتلاف الأوعية الدموية في شبكية العين، مما يتسبب في تورمها وتسرب السوائل منها. وقد يؤدي هذا في النهاية إلى عدم وضوح الرؤية وقد يتسبب أيضًا في حدوث حالات أخرى في العين مثل الوذمة البقعية والزرق الوعائي الجديد.

الوذمة البقعية: تحدث الوذمة البقعية عندما يتسرب السائل من الأوعية الدموية في شبكية العين إلى البقعة، وهي جزء من شبكية العين، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو تشويهها.

نقص سكر الدم: يمكن أن يؤدي نقص سكر الدم، المعروف أيضًا باسم انخفاض سكر الدم، إلى عدم وضوح الرؤية. يحدث هذا عندما تنخفض مستويات سكر الدم إلى مستويات منخفضة للغاية، وهذا هو السبب في عدم حصول الجسم على ما يكفي من الجلوكوز للعمل بشكل صحيح، بما في ذلك العينين. يمكن أن يؤدي هذا النقص في الجلوكوز إلى أعراض مثل عدم وضوح الرؤية، حيث يضعف الأداء الطبيعي للعين بدون طاقة كافية. من المهم ملاحظة أن انخفاض وارتفاع سكر الدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرؤية.

الأدوية: يمكن أن تحدث الرؤية الضبابية أيضًا كأثر جانبي لبعض الأدوية، مثلالانسولينوالميتفورمين. يمكن أن يسبب الأنسولين تغيرات في الرؤية عند البدء في تناوله لأول مرة، في حين أن الميتفورمين هو أحد الآثار الجانبية الشائعة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

خطوات فورية يجب اتخاذها إذا كانت رؤيتك ضبابية



الخطوة الأولى هي فحص مستويات السكر في الدم. إذا كانت مرتفعة، تناول الأنسولين الموصوف لك أو الدواء عن طريق الفم حسب التوجيهات.

احرص على ترطيب جسمك، لأن الجفاف قد يؤدي إلى تفاقم عدم وضوح الرؤية.

إذا كانت رؤيتك ضبابية بشكل كبير، فأرح عينيك؛ وتجنب إجهادها بالقراءة أو استخدام الأجهزة الإلكترونية.

إذا لم تتحسن حالتك أو ساءت رؤيتك، اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك؛ حيث يمكنه تقييم حالتك ويوصي بالعلاج المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب اتباع ممارسات صارمة لإدارة مستويات السكر في الدم على المدى الطويل. وتشمل هذه الممارسات:

الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف

المتابعة المنتظمة والالتزام بخطة العلاج

فحوصات العين الدورية مع طبيب العيون

اتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وعدم التدخين

نصائح للعناية بالعين لمرضى السكري



يمكن لمرضى السكري بشكل خاص اتخاذ خطوات إضافية لإدارة صحة أعينهم. فإن فحوصات العين السنوية ضرورية للكشف المبكر عن مشاكل العين وعلاجها. و يجب على المرء ارتداء النظارات الشمسية ونظارات السلامة عند الحاجة لحماية أعينهم من الإصابة.

علاوة على ذلك، يجب على مرضى السكري إدارة الحالات الأخرى الموجودة مسبقًا مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على صحة العين. من الأفضل استشارة الطبيب ومناقشة الخطط المناسبة لتقليل خطر تلف العين والمضاعفات الأخرى.

