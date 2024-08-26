وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن الأنسولين.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإنسولين هو هرمون يساعد الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم ويحتاج مريض السكر إلى الإنسولين يوميًا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لا توجد أي مستحضرات دوائية من الإنسولين على شكل حبوب أو دواء فموي لأن الإنزيمات الموجودة في المعدة تقوم بتكسير الإنسولين قبل وصوله إلى مجرى الدم

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تستخدم حقن الإنسولين لعلاج مرض السكر والسيطرة عليه مع تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة والأدوية الفموية

وكان أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن أزمة نقص الدواء ستنتهى خلال 3 شهور من الآن، مؤكدا أنه سيتم ضخ مليون عبوة من الأنسولين المستورد خلال الشهر الجارى، مشيرا إلي أن مصر بكافة مصانعها تنتج 4 مليارات عبوة من الدواء سنويا .

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،إلى أن مصر تقوم بتصنيع 91% من الأدوية التى تستخدم للعلاج في مختلف التخصصات، مشيرا إلي أن مصر بها 170 مصنع دواء وطنى.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن المصانع أصبح متوفر فيها مخزون استراتيجى كبير لاتمام دائرة التصنيع الدوائى، ومنه توفير الدواء في كافة الصيدليات والمستشفيات وتابع الطاقة الانتاجية لمصنع الأنسولين فى شركة المهن الطبية تصل لـ 18 ملايين عبوة سنويا ويقوم حاليا بتصنيع 12 مليون عبوة سنويا.