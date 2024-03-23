قوافل طبية لعلاج أمراض العيون ومسببات ضعف الإبصار والعمى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية القوافل العلاجية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وفي هذا السياق نفذت إحدى مؤسسات الأعمال الخيرية والبنك المركزي المصري الشريك الإستراتيجي للمؤسسة، قافة علاجية للمسح الطبي على عيون أهالى قري محافظة بني سويف تحت رعاية محافظ بني سويف، وتم البدء بقرية كوم النور بمركز سمسطا ويأتي ذلك التعاون ضمن أهداف مبادرة المؤسسة "مصر في عيونا" لعلاج أمراض العيون ومسببات ضعف الإبصار في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر .

وأكدت غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، إن إدارة البنك المركزي تعتبر أداء المسئولية المجتمعية أمرًا إلزاميًا، ولذا تحرص على التعاون مع العديد من المنظمات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان الوصول للفئات غير القادرة، وتقديم كل الدعم اللازم بما يكفل لهم حياة كريمة، ويحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا للقرى الأكثر احتياجًا، علاوة على أن يصبح البنك المركزي مصدر إلهام لكل الكيانات الاقتصادية الوطنية لأداء مسئولياتها المجتمعية.

من جانبها، قالت الدكتورة چيهان السعداوي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن إطلاق المؤسسة لمبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة العمى والقضاء على مسببات ضعف الإبصار في قرى محافظات مصر، يهدف لإحداث طفرة في مجال رعاية العيون في مصر من خلال مسح وعلاج والقضاء على مسببات العمى بتنفيذ كافة التدخلات الطبية المطلوبة وتقديمها للمستفيدين غير القادرين بالمجان والوصول بهذه الخدمات إلى أماكن معيشتهم.