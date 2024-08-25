أفضل 7 خضروات غنية بمضادات الأكسدة لمرضى السكرى

كتبت إيناس البنا

نحن نعلم جميعًا أن تناول الخضراوات مهم لصحتنا العامة، لكن الكثير من البالغين وبصفة خاصة الصغار يتجاهل تناول الخضراوات.

بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون السيطرة على مرض السكري، فإن الحصول على الكثير من الخضراوات الغنية بالألياف والعناصر الغذائية أمر مهم بشكل خاص، حيث توفر هذه الأطعمة مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

ووفقا لموقع eatingwell يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري والسكري بملء نصف طبقهم بالخضراوات غير النشوية، من المنطقي أن تحظى الخضراوات بالكثير من الاهتمام، فهي منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بمضادات الأكسدة وغنية بالألياف، ما يعزز الشعور بالشبع ويثبت مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد منها منخفض الكربوهيدرات بشكل طبيعي، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمن يعانون من مرض السكري.

أفضل 7 خضروات غنية بمضادات الأكسدة لمرضى السكري

1. الخضراوات الورقية الداكنة

تعتبر الخضراوات الورقية الداكنة، مثل الكرنب والسبانخ والكرنب الأخضر والجرجير، خيارًا مثاليًا للأشخاص المصابين بمرض السكري، فهى مليئة بفيتامينات أ، ج، ك، بالإضافة إلى حمض الفوليك وحمض ألفا ليبويك، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يعزز حساسية الأنسولين.

2. القرنبيط

القرنبيط هو نبات صليبي غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على فيتامين سي وبيتا كاروتين وسلفورافان ومركبات نباتية مفيدة أخرى، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على الألياف.

3. الطماطم

الطماطم مصدر جيد للألياف وغنية بفيتامينات أ و ج، في حين أنها منخفضة السعرات الحرارية، كما أنها وفيرة بمادة الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة ربطته الدراسات بإدارة أفضل لسكر الدم .

4. البروكلي

البروكلى مليئ بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات A و C و K وحمض الفوليك والألياف والبوتاسيوم، ليس هذا فحسب، بل تُظهر الأبحاث الناشئة أن البروكلي قد يخفض مستويات السكر في الدم عند تناوله بانتظام.

5. الباذنجان

الباذنجان غني أيضًا بمضادات الأكسدة مثل الناسونين واللوتين والزياكسانثين، حيث توفر الألياف والتي يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم.

6. البنجر

الخضراوات مثل البنجر غنية بالنترات، وهو مركب يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويدعم صحة الدورة الدموية بشكل عام، ليس هذا فحسب، بل إن البنجر أيضًا مصدر جيد للمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تؤثر أيضًا على مستويات ضغط الدم الصحية.

7. البامية

يوفر هذا الطبق مصدرًا ممتازًا لفيتامينات سي وك، كما أنه مصدر جيد لحمض الفوليك والمغنيسيوم والألياف، بالإضافة إلى ذلك، فإن البامية غنية بمضادات الأكسدة، وتشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم للبامية قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

