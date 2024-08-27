نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 84.2% الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الحد الأدنى للقبول بـ كليات التمريض، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، حيث سجل الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض جامعة المنيا 345.5 درجة بنسبة مئوية 84.2%.
تمريض المنصورة 361.5
تمريض دمياط 359
تمريض بور سعيد 358.5
تمريض طنطا 357.5
تمريض سوهاج 355
تمريض الزقازيق 355
تمريض كفر الشيخ 354
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 353
تمريض بنها 351.5
تمريض القاهرة 351
تمريض المنوفية بشبين الكوم 350.5
تمريض عين شمس 350
تمريض الإسكندرية 349.5
تمريض حلوان 349
تمريض دمنهور 349
تمريض أسيوط 348.5
تمريض مطروح 348
تمريض جنوب الوادي 348
تمريض أسوان 347.5
تمريض الفيوم 347
تمريض بني سويف 345.5
تمريض المنيا 345.5
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