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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 84.2% الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 12:02 م
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 84.2% الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض وزارة التعليم العالى
محمد صبحى

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كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الحد الأدنى للقبول بـ كليات التمريض، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، حيث سجل الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض جامعة المنيا 345.5 درجة بنسبة مئوية 84.2%.

تمريض المنصورة 361.5

تمريض دمياط 359

تمريض بور سعيد 358.5

تمريض طنطا 357.5

تمريض سوهاج 355

تمريض الزقازيق 355

تمريض كفر الشيخ 354

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 353

تمريض بنها 351.5
تمريض القاهرة 351

تمريض المنوفية بشبين الكوم 350.5

تمريض عين شمس 350

تمريض الإسكندرية 349.5
تمريض حلوان 349
تمريض دمنهور 349
تمريض أسيوط 348.5

تمريض مطروح 348
تمريض جنوب الوادي 348
تمريض أسوان 347.5
تمريض الفيوم 347

تمريض بني سويف 345.5
تمريض المنيا 345.5







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