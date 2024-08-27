نصائح وأطعمة تقى من الإصابة بنقص الحديد أثناء الحيض

كتبت مروة محمود الياس

لطالما كانت الدورة الشهرية هى الفترة الأكثر حساسية لدى كل فتاة وامرأة، حيث تعانى الكثير من السيدات من أعراض الدورة الشهرية وما قبلها من آلام مبرحة بالجسم وشعور بالخمول والكسل والتقلبات المزاجية والعصبية فضلا عن الشعور بأوجاع المفاصل والهزلان والضعف العام، فضلا عن عرض خطير وهو نقص الحديد أثناء الدورة الشهرية نتيجة فقدان المزيد من الدم.

وعن هذا تحدث تقرير نشر فى موقع هيلث شوتس الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض والغذاء أن هناك مجموعة من النصائح تقى الكثير من السيدات من نقص الحديد الذى تختلف درجاته من حالة لأخرى ومن فتاة لأخرى أثناء الدورة الشهرية..

الخضراوات الورقية أحد أهم المأكولات الصحية فى تلك الفترة المهمة، لأنها تعوض السيدة عن فقدان الدم، ما يعزز من نسب الحديد فى الدم.

التمر المفيد الصحى له تأثير جيد فى تلك الفترة.

عصير البرتقال والليمون الصحيان فى هذه الفترة وتعوض نسب الحديد وفيتامين ج.

الأرز من النشويات الصحية فى تلك الفترة يمكن تناولها بكميات جيدة دون إسراف متعمد.

الحبوب بأنواعها تساعد فى تلك الحالة وتقى من الإصابة بنقص الحديد أثناء فترات الحيض.

الزبيب المجفف يعزز من نسب الحديد يمكن تناوله بدون إسراف يعزز من صحة الجسم وقوته.