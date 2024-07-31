امنع هذا الصنف من قائمة طعامك لو عايز تأخر ظهور الشيحوخة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أنه للظهور بمظهر أصغر سنًا، تحتاج فقط إلى استبعاد أكثر من ملعقتين صغيرتين من السكر يوميًا، ووجدت جامعة كاليفورنيا أن إزالة 10 جرام من السكر يوميًا - أي ما يعادل حوالي قطعتين من الشوكولاتة أو أربع قطع من شوكولاتة الحليب - يمكن أن يزيد عمرك البيولوجي ويجعلك أكثر صحة، بحسب موقع تايمز ناو.



وتقول الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو إن العمر البيولوجي - عمر خلاياك وأنسجتك - يتأثر بشكل كبير بجيناتك وعادات نمط حياتك مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة - ويمكن أن يكون أعلى أو أقل من عمرك الزمني - عدد السنوات التي عشتها.



وفي هذه الدراسة، أضاف الباحثون 61.5 جرامً من السكر - وهو متوسط الاستهلاك اليومي لـ 342 امرأة من شمال كاليفورنيا، وكان معظمهن في سن الأربعين عامًا. وأوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالحد من إضافة السكر إلى حوالي 50 جرامًا يوميًا.



يأتي السكر بأشكال عديدة - تحتوي قطعة من شوكولاتة الحليب على حوالي 25 جرامًا، بينما يحتوي كوب من الصودا على حوالي 39 جرامًا



ربط الباحثون بين تناول الطعام الصحي - الذي يتضمن نظامًا غذائيًا متوسطيًا يتضمن الكثير من الأطعمة الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية والفاصوليا والمكسرات - وبين انخفاض العمر البيولوجي.



بعد ذلك، وجد العلماء أن السكر المضاف يسرع الشيخوخة البيولوجية، حتى لو كان جزءًا من نظام غذائي صحي بخلاف ذلك. قالت إليسا إيبيل، أستاذة في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة جنوب كاليفورنيا والمؤلفة الرئيسية المشاركة في الدراسة: "كنا نعلم أن المستويات العالية من السكريات المضافة مرتبطة بتدهور الصحة الأيضية والمرض المبكر، ربما أكثر من أي عامل غذائي آخر".



وأضافت "الآن نعلم أن الشيخوخة [البيولوجية] المتسارعة هي أساس هذه العلاقة، ومن المرجح أن تكون هذه واحدة من العديد من الطرق التي يحد بها تناول السكر المفرط من طول العمر الصحي".

كيف يسرع السكر من الشيخوخة؟

وفقًا للعلماء، تتسارع عملية الشيخوخة عندما يتحد السكر مع البروتين أو الدهون. في حين أن مرتكبي الشيخوخة ليسوا تحت سيطرتك بنسبة 100 في المائة، فإن الاهتمام بنظامك الغذائي العام يمكن أن يساعد في كيفية حماية جسمك وشفائه. قال الباحثون إن إزالة 10 جرامات من السكر المضاف من نظامك الغذائي اليومي قد يقلل من عمرك البيولوجي بمقدار 2.4 شهرًا بمرور الوقت.



تؤدي المستويات العالية من السكر في الدم إلى تلف الخلايا التي تسبب الالتهاب المزمن، والذي ارتبط بأمراض القلب والسكري وأمراض الكبد والسرطان. كما يؤدي السكر إلى زيادة الوزن والسمنة - وهي مشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم اليوم.



قال العلماء إنه على الرغم من أن الشيخوخة جزء من التقدم في السن، إلا أن السكر يسرعها أكثر من أي شيء آخر. وفقًا للخبراء، يقصر السكر التيلومير - وهو خيط من الحمض النووي لدينا يحميه من التلف. في حين يقوم جسمك عادة باستبدال تلك التيلوميرات، فإن السكر يسرع من عملية التقصير، وبالتالي يسرع عملية الشيخوخة. على الرغم من أنه ليس من الواضح تمامًا مقدار السكر الذي يسبب هذا التفاعل، إلا أن المعروف هو أنه كلما زاد السكر في جسمك، كلما كان الأمر أسوأ.



لا يزال من غير المتأخر البدء في إزالة السكر من نظامك الغذائي، لأنه يساهم في خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف والسرطان والمزيد. إليك بعض الطرق السهلة التي يمكنك القيام بها:



-اقرأ دائمًا وتحقق من جدول الحقائق الغذائية وقائمة المكونات على الأطعمة والمشروبات المعبأة لمعرفة مقدار السكر الذي تحتويه

-يساعد شرب الكثير من الماء يوميًا في تقليل إجمالي السعرات الحرارية والسكر المضاف وتنظيم حركات الأمعاء

-استهلك المزيد من الفاكهة لأنها مُرضية وتساعدك على التغلب على الرغبة الشديدة في تناول الحلويات مع الحد من تناول السكر

-يمكن أن يساعد إضافة المزيد من التوابل إلى الوصفات في تقليل كمية السكر

-يمكنك أيضًا استخدام المزيد من المحليات البديلة لاستبدال السكر في الأطعمة الصلبة.