لماذا يجب أن يكون الزبادي اليوناني وجبتك الخفيفة فى الدايت؟

كتبت فاطمة خليل

إنقاص الوزن هو هدف لكثير من الأشخاص الذين يسعون إلى نمط حياة أكثر صحة، ويلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا في هذه الرحلة، ومن بين الأطعمة المختلفة التي يمكن أن تساعد في إدارة الوزن، يأتى الزبادي اليوناني الذي اكتسب شعبية كبيرة لفوائده الغذائية وإمكانياته في دعم فقدان الوزن، بحسب موقع تايمز ناو.



ويتميز الزبادي اليوناني عن الزبادي العادي بسبب عملية تحضيره الفريدة، يتم تصفيته لإزالة معظم مصل اللبن، ما ينتج عنه قوام أكثر سمكًا وكريميًا مع محتوى بروتين أعلى ومستويات سكر أقل.

محتوى بروتين عالي للشبع

أحد الأسباب الرئيسية لكون الزبادي اليوناني مفيدًا لفقدان الوزن هو محتواه العالي من البروتين، البروتين هو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا مهمًا في بناء وإصلاح الأنسجة وإنتاج الإنزيمات ودعم وظائف الجسم المختلفة، وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يكون البروتين قيمًا بشكل خاص لأنه يساعد في زيادة الشعور بالشبع، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

وأظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة أعلى من البروتين يمكن أن تساعد في التحكم في الشهية وتقليل تناول السعرات الحرارية بشكل عام وتعزيز التمثيل الغذائي.

ويمكن أن يكون الزبادي اليوناني، بمحتواه الغني من البروتين، أداة فعالة في الحد من الجوع وتعزيز الشبع.

وتحتوي الحصة النموذجية من الزبادي اليوناني على حوالي 10-15 جرامًا من البروتين، أي ما يقرب من ضعف الكمية الموجودة في الزبادي العادي. يمكن أن يساعدك تناول الزبادي اليوناني كجزء من نظام غذائي متوازن على الشعور بالرضا لفترات أطول، ما يسهل عليك الالتزام بخطة إنقاص الوزن.

منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالعناصر الغذائية

الزبادي اليوناني منخفض السعرات الحرارية، خاصة عند مقارنته بالوجبات الخفيفة الأخرى التي قد تكون عالية في السكريات والدهون. تحتوي الحصة القياسية من الزبادي اليوناني الخالي من الدسم على حوالي 100 سعر حراري، ما يجعله خيارًا رائعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تقليل تناول السعرات الحرارية دون التضحية بالعناصر الغذائية الأساسية.

بصرف النظر عن كونه منخفض السعرات الحرارية، فإن الزبادي اليوناني مليء بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات ب6 وب12. هذه العناصر الغذائية ضرورية للصحة العامة ويمكن أن تدعم جهود إنقاص الوزن من خلال ضمان حصول جسمك على التغذية التي يحتاجها أثناء تقليل السعرات الحرارية.

يعزز بكتيريا الأمعاء الصحية

الزبادي اليوناني هو مصدر طبيعي للبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تعزز صحة الأمعاء. إن توازن ميكروبيوم الأمعاء ضروري للهضم وامتصاص العناصر الغذائية والصحة العامة. تشير الأبحاث الناشئة إلى أن الأمعاء الصحية قد تلعب أيضًا دورًا في إدارة الوزن.

يمكن أن تساعد البروبيوتيك الموجودة في الزبادي اليوناني في الحفاظ على توازن البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي، مما قد يؤثر على فقدان الوزن. تشير بعض الدراسات إلى أن سلالات معينة من البروبيوتيك يمكن أن تساعد في تقليل دهون الجسم ودعم جهود إنقاص الوزن.

منخفض السكر وعالي الدهون الصحية

من المزايا الأخرى للزبادي اليوناني محتواه المنخفض من السكر. العديد من الزبادي المنكهة في السوق مليئة بالسكريات المضافة، والتي يمكن أن تساهم في زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى. ومع ذلك، يحتوي الزبادي اليوناني العادي على الحد الأدنى من السكريات الطبيعية ولا يحتوي على سكريات مضافة، مما يجعله خيارًا صحيًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

عند اختيار الزبادي اليوناني، من الضروري اختيار الأصناف الخالية من السكريات المضافة. تحتوي بعض إصدارات الزبادي اليوناني أيضًا على دهون صحية، خاصة إذا اخترت خيارات كاملة الدسم. على الرغم من أنه قد يبدو من غير المنطقي تناول الدهون عند محاولة إنقاص الوزن، إلا أن الدهون الصحية يمكن أن تساعدك في الواقع على الشعور بمزيد من الشبع وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ذات السعرات الحرارية العالية.

يعزز عملية حرق الدهون

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول منتجات الألبان مثل الزبادي اليوناني يمكن أن يساعد في تعزيز عملية حرق الدهون في الجسم. ويرجع هذا جزئيًا إلى الكالسيوم، الذي ثبت أنه يساعد في تكسير الدهون. الزبادي اليوناني هو مصدر جيد للكالسيوم، وبينما لا تزال الآليات الدقيقة قيد الدراسة، يُعتقد أن الكالسيوم يرسل إشارات إلى الجسم لحرق الدهون بكفاءة أكبر.

وعلاوة على ذلك، عند تناوله جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يساعد البروتين الموجود في الزبادي اليوناني في الحفاظ على كتلة العضلات الخالية من الدهون مع تعزيز فقدان الدهون. يعد الحفاظ على العضلات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي الصحي، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الوزن على المدى الطويل.