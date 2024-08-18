استشارى تغذية علاجية تكشف عادات خطيرة تسبب السمنة المفرطة.. تفاصيل

كتبت فاطمة خليل

كشفت الدكتورة هبة يوسف استشارى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس عن وجود عادات خاطئة تصيب الأشخاص بالوزن الزائد والسمنة اللذين يعدان البوابة الرئيسية للإصابة بأمراض خطيرة ومزمنة، أبرزها السكري من النوع الثاني والقلب والسرطان وهي:

وقالت الدكتورة هبة يوسف استشارى التغذية العلاجية إنه بسبب سرعة الحياة اليومية وزيادة الانشغالات يميل الأفراد إلى تناول وجباتهم بسرعة، ولسوء الحظ فإن تناول الطعام بسرعة يجعل الشخص يأكل كمية أكبر مما يجعله أكثر عرضة للسمنة وزيادة الوزن، لذلك يجب على الفرد أن يطيل فترة مضغ الطعام وأخذ لقيمات أصغر من المعتاد.

وتابعت : تقدر بعض الدراسات أن نسبة البالغين الذين يعانون من الجفاف تصل إلى 16-28% عالميا، خاصة البالغين، وعدم شرب الماء بشكل كاف قد يعطي إشارة خاطئة للمخ بالجوع وليس بالعطش فيأكل الفرد كميات أكبر ويزداد وزنه.

واستكملت : أظهرت بعض الأبحاث أنه بشرب كوبين ماء قبل الإفطار يحصل الجسم على 22% سعرات حرارية أقل في تلك الوجبة، وأن الاستعاضة عن المشروبات المحلاة بالسكر بشرب الماء يقلل من السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم بمقدار مئتي سعر حراري يوميا.

وقالت :يبلغ وقت الجلوس للبالغين في الدول الغربية بين 9-11 ساعة يوميا، وهذا ما يجعلهم أكثر عرضة لزيادة الوزن والسمنة ومخاطر أعلى للإصابة ببعض الأمراض المزمنة والوفيات المبكرة، وهناك دراسة أجريت على أكثر من ستمئة ألف شخص جلسوا لمدة أطول من عشر ساعات يوميا كشفت أن هؤلاء لديهم خطر أعلى بنسبة 34% من الوفاة المبكرة.

وقالت : يرتبط نقص النوم بشكل أساسي بزيادة الوزن، ويرجع ذلك إلى التغيرات الهرمونية في الجسم، حيث أظهرت إحدى الدراسات التي حللت عادات النوم لـ68 ألف امرأة على مدى 16 عاما أن النساء اللاتي يحصلن على أقل من خمس ساعات نوم يوميا أكثر عرضة لاكتساب الوزن من اللاتي يحصلن على أكثر من سبع ساعات يوميا، حيث تزداد الدهون الضارة في الجسم التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

وتابعت : وجد الباحثون أن الأفراد الذين يأكلون في أطباق كبيرة يتناولون كميات كبيرة من الطعام بدون شعور منهم، حيث تزيد السعرات الحرارية بنسبة 16% في كل وجبة، لذلك ينصح الأطباء بتناول الطعام في أطباق صغيرة.

وأضافت : تعتبر عصائر الفاكهة المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أكثر المشروبات احتواء على سعرات حرارية، ورغم ذلك لا تشعر الفرد بالشبع فيعوض بعدها بتناول وجبة طعام فيها سعرات حرارية عالية فيزداد الوزن، وينصح الأطباء الأفراد بتناول الفاكهة دون عصر وتجنب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وحول الإفراط في الدهون الصحية قالت الدهون الصحية الموجودة في بعض الأطعمة مثل الأفوكادو وزيت الزيتون، وهي جزء مهم في اتباع نظام غذائي صحي وسليم، ولكن تناول الكثير منها يزيد السعرات الحرارية المطلوبة يوميا ويزيد الوزن.

واستكملت : الفاكهة والخضروات تعتبر من المأكولات منخفضة السعرات الحرارية وتشعر الفرد بالشبع، وينصح الأطباء الأفراد بتناول الخضروات والفواكه مع الشوفان كل يوم في الصباح وإضافتها إلى الحساء والوجبات الرئيسية.

وقالت : أظهرت الأبحاث أن تناول الوجبات في أوقات عشوائية يزيد خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل متلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب والسكري، حيث تؤثر على الساعة البيولوجية للجسم.

وأشارت : يميل بعض الأفراد إلى تناول الوجبات الجاهزة عالية السعرات الحرارية في العطلات الأسبوعية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، ويستحسن خلال العطلة الخروج للهواء الطلق وممارسة الرياضة لوقت أطول من أيام الأسبوع الأخرى وتجنب إغراءات الأطعمة الجاهزة.